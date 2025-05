Ilyennek látták a magyar fotósok a tavalyi évet

Bejelentették a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjait: idén is központi szerepet kapott a politika, az árvízi védekezés, de a hétköznapi ember is rengeteg felvételről köszönt vissza az olvasókra. A pályázat kiemelt fotográfusai között két kollégánk, Tövissi Bence és Kaszás Tamás is szerepel. Bencét a Képriport kategóriában választották a legjobbak közé, ahol a 3. díjat érdemelte ki kategóriájában, míg Tamás munkáját az Erste – Higgy magadban! különdíjjal ismerték el.

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 43. Magyar Sajtófotó Pályázatra 282 fotográfus 2566 pályaművel, 7438 képpel pályázott. A pályázatra 2024-ben készített fotókkal lehetett versenybe szállni, néhány sorozatkategória kivételével, ahol a hosszú távon készült munkák közt néhány régebbi fényképet is elfogadott a nemzetközi zsűri.

A zsűri tagjai voltak: Szlukovényi Tamás (Archive of Modern Conflict / London, Toronto) – a zsűri elnöke; Adrian Evans, a Panos Pictures (London, Nagy-Britannia) igazgatója; Petr Mlch, a Cseh Fotóbank Hírügynökség főszerkesztője; Radu Sigheti, a Reuters hírügynökség romániai nyugdíjas fotóriportere és Szarka Klára, fotótörténész, kurátor.

A díjazottak ünnepélyes keretek között, a 43. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján vehetik át a díjakat 2025. május 6-án délután 6 órakor a Capa Központban. A kiállítást Rubik Ernő, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és állami díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belsőépítész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár nyitja meg. Az év fotói 2024 című évkönyv a kiállítás ünnepélyes megnyitójával egy időben jelenik meg, amiben egy bővebb válogatás található a pályázatra beküldött fotókból.

A 43. Magyar Sajtófotó Pályázat képeiből rendezett kiállítás 2025. augusztus 31-ig látogatható a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

Hír- és eseményfotó kategória – 2. díj: A legviccesebb fickó a házban – Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke viccet mesél a parlamenti frakciójának. A politikusok versengtek egymással, hogy ki nevet hangosabban és látványosabban (Fotó: Mónus Márton / Szabadfoglalkozású / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória – 3. díj: Azért a víz az úr! – 2024-ben a Duna áradása hatalmas víztömeget hozott, próbára téve a folyók mentén élő közösségeket. Bár a nagyobb pusztítást sikerült megelőzni, az áradás napokra felforgatta az életet: elöntött utcák, víz alá került földek és éjjel-nappal dolgozó emberek képei rajzolják meg ezt a történetet (Fotó: Tövissi Bence / Index.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (egyedi) kategória – 1. díj: Sörivó verseny – Sörivó verseny az Oktoberfesten az Igali Gyógyfürdőben. A versenyt minden évben megrendezik (Fotó: Bankó Gábor / 444.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (sorozat) kategória – 2. díj: Élet a Senkiföldjén – A Csíksomlyón élő roma közösség egy rendezetlen jogi státuszú területen él, amelynek nincs hivatalos tulajdonosa. Az önkormányzat kisajátíthatná és a közösség javára fordíthatná, de ez mindeddig nem történt meg. Az itt élők egy része konténerekben lakik, amelyek beáznak, gombásodnak, télen nem szigetelnek megfelelően, nyáron pedig elviselhetetlen hőséget tartanak. A nehézségek ellenére a közösség erős összetartásról tesz tanúbizonyságot: a családok támogatják egymást a mindennapi megélhetésben, és a gyermekek önfeledten játszanak a környezetükben. A képriport ezt az összetartást és a mindennapi küzdelmek ellenére is megőrzött életörömöt dokumentálja (Fotó: Márkos Tamás / Udvarhelyi Hírportál / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (egyedi) kategória – 1. díj: Rubik Ernő – 2024-ben ünnepelte a világ a Rubik kocka születésének 50. évfordulóját. A bűvös kocka feltalálójának, a 80 éves Rubik Ernőnek a portréja, a Collegium Hungaricum Wien és a Museum für angewandte Kunst (MAK) közös szervezésében Bécsben megrendezésre került 50 Years of Twists and Turns elnevezésű eseményhez kötődően készült Magyarországon (Fotó: Kovács G. Attila / Szabadfoglalkozású / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (sorozat) kategória – 3. díj: Közösségi tudósok – A citizen science, avagy a közösségi tudomány egy kurrens és feltörekvő ága a világ megismerésének. Maga a definíció is annyira új, hogy pontos jelentéséről sincs egyértelmű szakmai konszenzus, ráadásul a magyarul elterjedt változat nem túl precíz fordítása az eredeti, angol verziónak. A lakosság által, a különböző tudományágakat támogató, szabadidőben, önkéntesen végzett munkát nevezzük citizen science-nek. Ők - nem túl sokan – mint egy szubkultúra, ellenszolgáltatás nélkül végzik az adatszolgáltatást, ezáltal kiemelten hozzájárulnak egy- egy szakterület eredményeihez (Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld / Mediaworks / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (egyedi) kategória – 3. díj: Elmélyülten – Nézelődők az Aix-en-Provence-ban székelő Vasarely Alapítvány által működtetett Vasarely múzeumban 2024. október 27-én (Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (sorozat) kategória – 2. díj: Fiatalság & bolondság – Korda György (86) és Balázs Klári (72) Fonogram Életműdíjas táncdalénekes házaspár 2024.augusztus 23-án koncertet adott a Budapest Parkban. Ez az állomás volt a Korda György 85. életévét ünneplő ‘Korda 85’ turné egyik legnagyobb koncertje, ahol több mint 8.000 ember vett részt. A 45 éve együtt élő és fellépő duó még mindig rendkívül aktív és népszerű szereplője a magyar zenei életnek: rendszeres fellépője a magyar fesztiváloknak és szerte az országban adnak koncerteket többezer ember előtt élő zenekarral és profi táncosokkal kiegészülve (Fotó: Nagy Márton / Szabadfoglalkozású / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (egyedi) kategória – 1. díj: Az akadályokon túl: A győzelemért küzdve (Fotó: Derecsényi István / Debreceni Egyetem / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (sorozat) kategória – 1. díj: Egyszer öröm egyszer bánat – A 2024. évi nyári olimpiai játékokat július 26 és augusztus 11 között rendezték meg Párizsban. A vívó versenyeket a Grand Palais kiállítócsarnokban rendezték meg, ahol a magyar csapat összesen 3 érmet szerzett meg (Fotó: Illyés Tibor / MTI / MTVA / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Természet és tudomány (egyedi) kategória – 1. díj: Hegycsúcs – Ez a légi felvétel egy szikes tó partját ábrázolja, amely formájában egy hegycsúcsot idéz. A kép felszíni mintázatai, a sárgás tónusú víz és a fehéres-szürkés partvonal találkozása különleges vizuális kontrasztot nyújt. A tó partját nyári ludak sokasága népesíti be, amelyek kitörésszerűen, vonalakat húzva úsznak a víz felszínén, mintha ecsetvonások lennének a tájképen (Fotó: Ambrus Tímea / Szabadfoglalkozású / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Természet és tudomány (sorozat) kategória – 3. díj: Eltűnő antilopok nyomában – 2024. júniusában egy mongol-magyar kutatócsoport tudományos expedíció során kísérelte meg feltérképezni a szajga antilop (Saiga tatarica) genetikai térképét. Az egyedülálló faj az eurázsiai sztyeppe őshonos lakója és Mongólia nemzeti szimbóluma, rendkívül veszélyeztetetté vált, nem zárható ki, hogy a helyi populációk a jövőben eltűnhetnek. A kutatás két populációra összpontosít a Góbi-Altáj régióban, azzal a céllal, hogy legalább nyolc szajgától gyűjtsenek szövetmintákat genomikai vizsgálatok céljából. A mongóliai szajgák egyedi morfológiai jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek nem láthatók kazahsztáni és oroszországi rokonaiknál, a mongol kutatók szerint külön alfajt képviselhetnek. A kutatás célja a mongóliai szajgák szövetmintáinak összehasonlítása a kazahsztániakkal, amely információ kulcsfontosságú ökológiai és természetvédelmi szempontból. Egy elkülönült alfaj azonosítása esetén a Természetvédelmi Világszövetség magasabb veszélyeztetettségi kategóriába sorolhatná a fajt (Fotó: Szajki Bálint / 24.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategória – 3. díj: Vandáéknál a világ – Nyírvasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy kis települése, ahol a roma közösség meghatározó jelenléttel bír és a helyi lakosság egy része hátrányos helyzetben él. Itt lakik a tízéves Vanda a családjával. A képsorozat az ő gyerekkorába és családtagjai, barátai mindennapjaiba ad betekintést (Fotó: Márkos Tamás / Udvarhelyi Hírportál / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Streetfotó (egyedi) kategória – 2. díj: Elveszve Budapesten (Fotó: Bódis Krisztián / Szabadfoglalkozású / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Erste - Higgy magadban! különdíj: Atombiztos segítség a mindennapokban – A vakvezetőkutya-kiképzés meglehetősen hosszú folyamat, a kölykök születésétől a látássérült gazdához jutásig nagyjából két év telik el. Ez alatt a kiskutya találkozik nevelőszülőkkel, és kiképzővel is. Atom egy 2022-ben született labrador, aki ma már precíz segítő munkát végez látássérült gazdája, Miklós mellett. Atom születése után nem sokkal Beához és Lacihoz került, akik több mint egy éven keresztül nevelték. Igaz, nem egyszerű elengedni ennyi idő után az állatot, Bea és Laci büszkék Atomra. "Miután megtudtuk, hogy Miklós lett Atom gazdája, láttunk pár videót, és nagyon büszkék voltunk rá. Ezt könnyezi meg igazából az ember, ilyenkor látszik igazán, hogy a belefektetett munka mennyire megéri, hiszen az általunk nevelt kutya valakinek tényleg nagy segítsége lett" - mesélte Laci. Miklós egy genetikai szembetegségben szenved, tíz évvel ezelőtt tudta meg, hogy egyszer eljön ez a pillanat és elveszíti látását. “Hogy mit adott nekem Atom? Azt, hogy képes vagyok tényleg élni” - mondta (Fotó: Kaszás Tamás / Index.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Móricz-Sabján Simon-díj – a legjobb hosszú távú projektért: „Amikor láttam, hogy apukám sír, tudtam, hogy baj van” – Vikinek egy koponyafelnyitással járó hatórás műtét során elektródákat tartalmazó vékony rácsot helyeztek el az agyán, hogy kiderüljön, az agyának melyik területe indítja be epilepsziás rohamait. A jobb életminőséghez vezető útja végül a jobb önismerethez vezető útjává vált (Fotó: Bődey János / Telex.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)

MÚOSZ Nagydíj: A kormánypártból a fő ellenzéki vezetővé – 2024-ben jelentős politikai fordulatot hozott Magyar Péter, aki a kormány volt belső emberének számított (volt férje a korábbi igazságügyi miniszternek, Varga Juditnak), és az általa alapított TISZA párt figyelemre méltó sikereket ért el. Mindössze néhány hónap alatt Magyar erőfeszítései 30%-os eredményt hoztak az Európai Parlamenti választásokon, amivel a párt a legnagyobb ellenzéki erővé vált, és végül a hosszú ideje kormányzó Orbán Viktor kormányával szemben is fej-fej mellett halad a közvélemény-kutatásokban. Magyar március 15-én tartotta első kampányrendezvényét, és mindössze három hónap intenzív kampányolás után – miközben egyre több magyar fejezte ki bizalmát iránta – hatalmas győzelmet aratott a június 9-i választásokon, amit azóta kihasználva a potenciális kormányváltás egyik legfontosabb szereplőjévé vált (Fotó: Mohos Márton / 24.hu / 43. Magyar Sajtófotó Pályázat)