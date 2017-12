A legfontosabb pillanatban lép le az orosz futballvezér

Ideiglenesen távozik az oroszországi futball-vb előkészítésért felelős bizottság éléről Vlagyimir Putyin elsőszámú sportpolitikusa – írta a Ria Novosztyi. Bár hivatalosan nem lett kegyvesztett Vitalij Mutko – kormányfő-helyettesi posztja is megmarad, a politikus ennek fontosságára is hivatkozott – az időzítés jelzi, hogy változott a helyzete a Kremlben. A szerdai visszavonulást ideiglenes megoldásnak nevezte a politikus, valójában tartós lehet, elvégre a múlt héten már az Orosz Futballszövetség elnöki posztjáról is lemondott.

Mutko 2008-től 2016 őszéig felelt a sportért miniszteri poszton, nevéhez kötődik Szocsi téli olimpiája 2014-ből és a 2018-as futball-vb megrendezésének jogát is az ő minisztersége alatt szerezte Oroszország.

Ám jött a doppingbotrány, amikor kiderült, hogy az állam aktívan részt vett sportolók doppingvizsgálatainak manipulálásában, ami oda vezetett, hogy számos érmet vettek el az oroszoktól 2014-ből, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az orosz sportolókat csak semleges, olimpiai zászló alatt engedi versenyezni a 2018-as téli olimpián – már azokat, akiket nem tiltott el örökre.

Vitalij Mutko a NOB döntése értelmében soha sem vehet részt hivatalos vendégként az olimpiai játékokon. Az 59 éves politikus a nemzetközi sportbíróságon megtámadta a NOB döntését, többek között a perre hivatkozva vonul vissza ideiglenesen a vb szervezésétől és a futballszövetségtől.

Mutko fél évről beszélt, elvileg tehát a vb kezdetére ismét ő volna az, aki az orosz sportért felel, ami a NOB döntésével szemben küldött fricska lenne, de valószínűbb azonban, hogy nem is annyira csöndben megkezdődött Mutko végleges visszavonulása.