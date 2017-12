Taylor könnyen negyeddöntős élete utolsó vb-jén

Annyi meglepetés történt az idei darts-világbajnokság korábbi fordulóiban, hogy kíváncsian vártuk, vajon mi lesz a 14-szeres világbajnok, a legenda Phil Taylor sorsa a nyolcaddöntőben, a lényegesen esélytelenebb Keegan Brown ellen.

Aztán Taylor egyetlen pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy valóra váltsa az álmát és győztesként távozzon arról a pódiumról, amelyet néhány társával együtt maga teremtett meg 1993-ban, és amelynek egyeduralkodója volt a hosszú évek során. Ehhez pedig Brown kiváló partner volt csütörtök este.

A négy szettig, azon belül három győztes legig tartó csatát végig uralta Taylor. Az első szettben egy leget engedett, a másodikban annyit sem, egyre rövidebb partikat dobált. és belefért egy nagyszerű, 122-es kiszálló is. A harmadik szett is tükörsimának nézett ki, Brown végül 2-2-re egyenlített, de az ötödik leg megint Tayloré volt, aki ezzel összesítésben már 3-0-ra vezetett.

A negyedik szettben Taylor százas kiszállójára egy 124-es volt a válasz, azért Brown is megmutatta, nem véletlen jutott el eddig. Sőt még egyenlíteni is tudott, de a vége egy stílusos 106-os befejezés, majd a szokásos tábla aláírás és Taylor-siker lett. A The Power 101,34-es átlagon fejezte be, de Brown 96,56-os eredménye is egészen jónak mondható, így lett 4-0 a vége.

Pénteken már a negyeddöntők következnek. Délután a meglepetésemberek csatája jön Jamie Lewis és Darren Webster, valamint az junior világbajnok Dimitri Van den Bergh és Rob Cross között. Este már valódi szuperrangadóknak lehet szurkolni, a holland derbin a címvédő Michael van Gerwen és Raymond van Barneveld csap össze, majd zárásnak Phil Taylor egy másik világbajnokkal, Gary Andersonnal találkozik.

