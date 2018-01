Döbbenet, két éve még amatőr volt a darts világbajnoka

Ma olyan történhet a PDC-világbajnokságon, ami még sosem volt. Bár olyan akadt, aki első PDC-világbajnokságát megnyerte, ő Raymond van Barneveld volt, de neki volt több, mint egy évtizedes tapasztalata a BDO-ban. Rob Cross az egy évvel ezelőtti vb-t még egy kocsmában nézte a dartsos barátaival, most meg az aranyért küzd.

A másik oldalon Phil Taylor, aki nagyon talányosan, a Jamie Lewis elleni meccs elleni győzelem után azt írta a táblára, hogy 16,5-szeres világbajnok. Taylor szokása, hogy a győztes meccsek után aláírja a táblát és odaajándékozza, most Lewis elleni meccs után ez a 16,5-szeres szignó azt jelentheti, hogy már majdnem megvan a 17. Végül is ezért megy a pályafutása utolsó vb-jén szereplő Taylor.

A két játékos először és tétmeccsen utoljára találkozik egymással. Rob Cross 2016 legelején csatlakozott a PDC-hez, miután Pro Tour kártyát nyert. Nem kellett neki két év és a világ legjobb 20 játékosa közé küzdötte fel magát úgy, hogy az elődöntőben hatalmas meccsen verte a világbajnoki címvédő, idén verhetetlennek tűnő Michael van Gerwent.

A szakértők szerint döntő lehet, hogy Cross pályafutása során még egyszer sem játszott olyan hosszú meccset, mint a vb-döntő, ahol lehet, hogy 13 szetten keresztül kell végig azonos formát nyújtani. Most pedig itt a világbajnoki döntő

1. szett: Rob Cross-Phil Taylor 1-0

Megvolt az utolsó bevonuló, Taylor, a legenda, utoljára állt fel a színpadra. Taylor szelfizett is. Nagyon nagy meccs lesz. Rob Crossé volt a kezdés és az első legben Taylor nyilai kicsit eltévedtek, Cross viszont 14 nyílról befejezte és 1-0-ra vezetett, Taylor hasonló fölénnyel egyenlített. A meccs első 180-asát Cross dobta, aztán a másodikat is. Végül egy D10-zel 2-1-re vezetett. Taylor is megdobta a tökéletes három nyilát. Taylor majdnem megdobta a 147-es kiszállót, de aztán a második körben is hibázott, Cross viszont nem és 3-1-re nyerte az első szettet.

2. szett: Rob Cross-Phil Taylor 2-0

Taylor kétszer is lecsúszott az ötös szektorba, miközben Cross tripla 20-ból hármat is bevert. Cross elszúrta a D16-ot, kétszer is, ahogy Taylor is a kiszállóját. Aztán Cross brékelt, 1-0-ra vezetett. Aztán pedig 68-ról kiszállva már 2-0-ra vezetett, nem volt semmi különbség a játékosok között, csak a kiszálló. Taylor 2-1-re szépített, de brékelni kellett, hogy ne kerüljön 2-0-s hátrányba. Abba került, mert Cross 167-ről úgy szállt ki, hogy a dupla bull közepébe vágta be. (D20, D19, Bull). Tanítani való volt.

3. szett: Rob Cross-Phil Taylor 3-0

Egyre gyötrelmesebben alakult a meccs Phil Taylornak. Ropb Cross kétszer is pontos kiszálókkal 2-0-ra vezetett, de nagyon sok hibát vétett. Cross pedig 158-ról kiszállva már 3-0-ra vezetett.

4. szett: Rob Cross-Phil Taylor 3-1

Taylor is azért megmutatta, 151-ről szállt ki bravúrral. Elkezdődött az igazi csata. Cross majdnem megint megcsinált egy száz feletti kiszállót, de a bull helyett, most 25 jött, azaz a kisbull. Taylor viszont nem hibázott az 50-esre (18, D16). És aztán rákapcsolt, simán hozta a szettet (165-ről nyolcvanra, majd T20 és D10), 3-0-s legaránnyal.

5. szett: Rob Cross-Phil Taylor 4-1

Majdnem csoda történt, Phil Taylor hét 180-ast dobott egymás után, csak a D12-öt nem találta el, azaz nyolc nyila megvolt a tökéletes leghez, a kilencnyilashoz, de az utolsót elszúrta. De annyira, hogy a leget is elveszítette, mert a Cross 83-ról meg tudta csinálni. Aztán a következőt is, hihetetlen jól játszott Cross, 2-0-ra vezetett. Bármit dobált Taylor, Crossnak mindig volt egy válasza. Taylor aztán 153-ról csak a D18-at rontotta el, Cross pedig kihasználta a lehetőséget, 4-1-re vezetett.

6. szett: Rob Cross-Phil Taylor 5-1

Sorsdöntő leg következett, mert ezen a szinten, ha valaki a kezdését képes hozni, akkor kettő leget négyből simán nyerni tud. Taylor kezdte a szettet, de Cross egész egyszerűen nem tudott hibázni. Kétszáz ponttal verte a kezdéssel előnyben lévő Taylort, 11 nyilas leggel 1-0-ra vezetett. Kettesével dobálta a triplákat, 109,44-es átlaga volt, és aztán egy 180-nal 110 fölé ment. Az ember nem hitt a szemének. A Taylornak szurkoló (tulajdonképpen az egész Alexandra Palace) elhallgatott, tátott szájjal figyelte a csodát. De azért Taylor is odavert egy 123-as kiszállót, megmutatta, ki is a legenda. De aztán Cross megint olyat tett, amit Taylortól szoktunk látni, simán lezárta, 70 százalék feletti kiszállózás, egészen döbbenetes.

7. szett: Rob Cross-Phil Taylor 6-1

A hetedik leget Cross kezdte jobban, de aztán Taylor egyenlített. Vicces volt, ahogy ünnepeltette magát, érezte Taylor, hogy ez a maximum, amit ma kihozhat magából a kiválóan dobáló Cross-szal szemben, aki nem lassított. Egészen hihetetlen volt, ahogy Cross dobálta a kiszállókat, Taylor pedig már elkezdett bohóckodni, nem nagyon vette komolyan, érezte, nem lehet ellenszere ezen a meccsen. Még akkor isem hibázott Cross, amikor Taylor majdnem 134-ről ki tudott szállni. Hihetetlen volt a kiszállózása Voltage-nek. Crossnak egy szettre került a valószínűleg sosem gondolt álom, a világbajnoki cím. Ilyen még nem volt.

8. szett: Rob Cross-Phil Taylor 6-2

A nyolcadik leg Taylor leggyőzelmével kezdődött. Cross talán már elhitte, hogy meg van a meccs. A közönség is végre elkezdett ünnepelni, eddig döbbent csendben figyelt. Aztán Taylor egy négykörössel ünnepelte magát. Legyünk őszinték, ezen a meccsen Cross sokkal jobban összeszedettebb volt, a koncentráció az ő oldalán állt, Taylor pedig már szinte drukkolt Crossnak, hihetetlen pillanatok voltak. Taylor a D16 előtt még kimutatott egy drukkernek, aztán bevágta.

9. szett: Rob Cross-Phil Taylor 7-2

Fontos szett következett, már amennyire egy ilyen helyzetben következnie kellene. De Phil Taylor eddigi hozzáállását figyelve itt most az volt a lényeg csak, hogy szépen búcsúzzon. A bohóckodásával azért Cross-ra is elég nagy terhet tett, akinél viszont a kezdés volt. Neki az számított, hogy tényleg csodát tegyen. Taylor már tényleg csak dobált, rutinból, Cross 1-0-ra vezetett és tényleg most úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a meccset. Olyan előnye volt a második legben hogy csak na, 50-ről elsőre nem dobta ki, a negyedik nyílra igen. Egy legre került a világbajnoki címtől. Taylor 180-nal nyitott, de csak azért, hogy megmutassa. Cross meg három T18-at vágott, 140.ről két T18-at és aztán egy D16-ot dobott.

Emberek, Rob Cross a világbajnok. Egészen hihetetlen történet ez. Egészen hihetetlen. El sem akarta hinni. Odament Cross Taylorhoz és szinte bocsánatot kért. Hihetetlen sportemberi nagyság. A két éve még villanyszerelő felért a csúcsra. Taylor visszavonul és a darts világ tényleg átrendeződik.

Rob Cross tényleg az amatőr világból érkezett. Pubokban, Bristolban dolgozott, mint villanyszerelő és kerületi, városi bajnokságokban indult. Nagyon tehetséges volt így barátai unszolására indult el 2016 januárjában a BDO-világbajnokság selejtezőjében, ahonnan aztán a 64-es táblára jutott, de onnan egyből kiesett.

Majd benevezett a UK Open kvalifikációs versenyére, ahol amatőrök is indulhattak. Megnyerte, így aztán jogot kapott a Challenge Touron való induláshoz is úgy, hogy közben naponta dolgozott. Ebben a sorozatban háromszor is első tudott lenni, egyszer tökéletes leget, azaz kilencnyilast is dobott.

Idén indult be igazán a karrierje, négy versenyt is nyert, egyre feljebb került a világranglistán, a vb-t a huszadik helyen kezdte. Legyőzte Michael van Gerwent, aki ebben az évben csak nagyon kevesen tudtak. Az abszolút esélyest ugyanolyan magabiztosan küldte haza, ahogy Taylor ellen nyert a döntőben. Egy új csillag született, az ember, aki méltó utóda lehet Phil Taylornak, a dartsos, aki megállíthatja van Gerwen menetelését. Ma egy csillag kihunyt, de helyette egy új született.

Borítókép: Phil Taylor. Fotó: Justin Setterfield / Getty Images Hungary.