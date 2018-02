Ha már ott van egy hétezres hegy, felfutok rá

Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok 2017-ben egyedül ért célba a Himalájában megrendezett 480 kilométeres futóversenyen, majd hamarosan – ráadásul épp a születésnapján – még egy tízszeres távú Ironmant is megnyert.

Kapaszkodjunk meg: 38 kilométer úszás, 1800 kilométer kerékpár és 422 kilométer futásból áll ez a versenyszám. Szőnyi konkrétan 18 órán keresztül úszott egy medencében.

Ráadásul tette mindezt úgy, hogy csak túl a negyvenen kezdett el sportolni, első triatlonversenye előtt egy héttel tanult meg úszni.

53 évesen egy újabb könyörtelen feladatra vállalkozik, szerdán már meg is érkezett Argentínába, ott fog részt venni egy La Misión Race elnevezésű 200 kilométeres terepfutóversenyen, ahol a szintemelkedés összesen 10 600 méter.

Ahogy az alábbi videóban is elmesélte, akklimatizálódni Dél-Amerika legmagasabb hegye tövében fog, és ha már ott van, fel is fut a 6960 méter magas Aconcaguára. Dokumentálni is fogja, mi történik vele.

A csúcsra futva természetesen nem lehet feljutni, hiszen ahhoz hegymászó-felszerelésre is szüksége lenne. De már a hegy oldalában futáshoz sem hétköznapi állóképességre és kitartásra van szüksége. Nem véletlenül nyilatkozta, hogy ő egy maratoni futással szokott bemelegíteni.

A világ legnehezebb futóversenyeinek teljesítéséhez elsősorban természetesen mentálisan kell nagyon erősnek lenni, minden a fejben dől el.

A Komáromban született Szőnyi egy igazi gép, hét éve a legszívósabb sportolónak neveztük, és nemhiába kapta a Racemachine becenevet sem.

Egy-egy ilyen extrém verseny a szervezetnek is extrém, ami csak komolyan kimatekolt speciális táplálkozás mellett teljesíthető. Fedezni kell ugyanis a kifejezhetetlen mennyiségű elveszített kalóriát, miközben nem szabad veszíteni sem a testsúlyból, sem az izomtömegből. Mindez szerinte jól megválasztott, többszörösen kipróbált és megfelelően ütemezett táplálékkiegészítőkkel áthidalható. Lesznek olyan napjai, amikor nem jut szilárd táplálék közelébe sem.

„Hát egy szabadság. A szorgos hétköznapokból kiszakadva, óriási dolog, hogy önmagam lehetek”

– mondja a futásról.