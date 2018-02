Sporttörténelmet írtak az oroszok curlingben

Az olimpiák történetében először megrendezett curling vegyespáros versenyében bronzérmet nyertek az oroszok Norvégiával szemben – írta a Ria Novosztyi. A döntőt kedden le játssza Kanada és Svájc, közülük kerül ki a sportág első vegyespáros aranyérmese.

Ezzel az orosz sportolók csapata a harmadik olimpiai érmét gyűjtötte be, bár ezek nem kerülnek be Oroszország olimpiatörténeti érmei közé, mivel a doppingbotrány miatt az orosz sportolók hivatalosan nem Oroszország képviseletében vesznek részt az olimpián, hanem független csapat tagjaiként versenyeznek. Így győzelmük esetén az érmek átadásakor nem is az orosz himnusz, hanem az olimpia indulója hallható és az orosz trikolórt sem húzzák fel a dobogós orosz versenyzők tiszteletére.

A curling vegyespáros az orosz curlingben is történelmet írt: Anasztaszija Brizgalova és Alekszandr Kruselnyickij az első oroszok, akik ebben a sportágban olimpiai érmet nyertek.

Phjongcsangban az oroszoknak eddig a vegyespáros curling bronza mellett a gyorskorcsolyázó Szemjon Jelisztarov révén van egy bronzérmük, és a műkorcsolya csapatversenyben egy ezüstérmük.