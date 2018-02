Pénteken debütált a Netflixen a Juventus: First Team című dokusorozat első része, ami az olasz klubot és az idei szezonjukat is elég behatóan mutatja be a pályán és azon kívül is. A sorozatban természetesen helyet kaptak a klub legnagyobb legendái, így Gianluigi Buffon is, aki kendőzetlenül beszélt mindenről, többek közt az érzelmeiről is – írja az ESPN.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a kapuslegenda nem rejti el az érzéseit, elég csak arra gondolni, mikor könnyek közt nyilatkozott azután, hogy az olaszok nem jutottak ki a vébére, akkor úgy fogalmazott, nem magát sajnálja, hanem az olasz futballt.

Ez ismét megerősítést nyert, a sorozat forgatásán ugyanis elmondta, soha nem a futball miatt sír, nem az érinti meg, hogy kikaptak egy meccsen, ennél sokkal bonyolultabb és romantikusabb az egész.

Gyakran sírok, sokszor egyedül. A sírás felszabadít, segít abban, hogy embernek érezd magad.

– mondta Buffon, mikor azt kérdezték tőle, mikor sírt utoljára. Talán ez is szerepet játszik abban, hogy a kapuslegenda még most is véd, ráadásul nem is akárhogyan. Kedd este a Tottenham ellen először lépett pályára európai kupameccsen mióta 40 éves lett, volt is két hatalmas védése és bár egy szabadot benézett a második félidőben, nem rajta múlott, hogy döntetlen lett a vége.