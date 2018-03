A snooker egyik legismertebb arca jön Budapestre

A snooker történetének egyik legismertebb játékosa, a veterán Jimmy White és a mostani sztárok közül az angol Shaun Murphy játszik majd egymással és magyar tehetségekkel május 19-én a III. Magyar Snooker Gálán a Gerevich Aladár Sportcsarnokban.

A most 55 éves Jimmy White a 80-as, 90-es évek közönségkedvence volt könnyed és látványos támadójátékának köszönhetően. Egyik beceneve „A Nép Bajnoka" volt, ami részben arra is utalt, hogy hivatalos világbajnok nem tudott lenni. Mind a hat döntőjét elvesztette, négyszer Stephen Hendrytől kapott ki. Viszont az első balkezes játékosként tudott maximum bréket lökni vébén. White összesen 10 pontszerző tornát nyert, még most is aktív, és világszerte népszerű a rajongók között. Sok bemutatóra jár, és belőle lett a snooker egyik hivatalos nagykövete is a világban.

Jimmy White

A 35 éves Shaun Murphy szinte a semmiből menetelt óriásit, a világranglista 48. helyén állva, selejtezőből indulva tudta megnyerni 2005-ben a vébét. Élete első profi döntőjében győzött, és ezzel Hendry után a második legfiatalabb világbajnok lett 22 évesen. Kétszer játszott még vébédöntőt, és hat pontszerző tornát nyert meg. Egy ideig stabilan 3. volt a világranglistán, most a 6. helyen áll.

Így már ismerősebb, ugye? Jimmy White fénykorában, úgy 25 éve

A budapesti gálán a délutáni és az esti etapban White és Murphy egymás ellen is játszik, de megint ott lesz a korábbi rendezvényekről már ismert fiatal magyar tehetség, a 11 éves Révész Bulcsú, és bemutatkozik a kilencszeres magyar bajnok Kojsza Zoltán is. Ő lökte nemzetközi versenyeken a legmagasabb magyar bréket 127 ponttal.

White és Murphy lesz majd párban váltott lökésekkel folyó frame-ben a magyar játékosokkal is, illetve megint lesz olyan rész is, ahol a színeseket kell minél gyorsabban leszedni az asztalról. Ezúttal a fiatal magyar játékvezetők közül Almási Gergő és Palásti Péter is bemutatkozik a gálán.

Fotó: Justin Setterfield / Getty Images Hungary Shaun Murphy

Az első gálát tavaly márciusban rendezték meg, látványos lökéseket, vicces pillanatokat, és több 100-as bréket is hozott a snookervilág két élvonalbeli játékosa, a 2010-es világbajnok Neil Robertson és a kétszeres vébédöntős Ali Carter között.

A második, októberi gálán a snooker másik ikonikus játékosa, a már visszavonult Steve Davies trükkbemutatót is tartott, a kétszeres világbajnok Mark Williams pedig 133-as brékig jutott.