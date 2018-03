Nem kényszerítettek doppingolásra, de nem volt más választásod

Újabb érmeket vett el a NOB. Három bajnok is ugyanazt szedte. Véletlen? Aligha.

A spanyol súlyemelőnő most kapta meg 2008-as érmét.

A súlyemelés az egyik leginkább doppingérzékeny sportág, a 2008-as és a 2012-es olimpiák mintáinak újraelemzése után több tucatnyi pozitív eset lett, rengeteg érmet el is vettek. Egy antikorrupciós szervezet (Organized Crime and Corruption Reporting Project) kiderítette, hogyan működött az örmények rendszere. A nem túl bonyolult szisztémát használhatták más országok is.

A legjobb örmény súlyemelők a saját szövetségüktől, ingyen kapták a teljesítménynövelő szteroidokat

A versenyek előtt újra és újra maguk tesztelték a súlyemelőket, csak azokat indították a versenyeken, akikről tudták, hogy tisztán jöhetnek ki a vizsgálatokból

A szövetség előre értesítette a súlyemelőket, hogy mikor számíthatnak versenyen kívüli vizsgálatokra

El tudták intézni, hogy a pozitív mintákat is negatívként regisztrálják

A versenyek előtt Oroszországba, a moszkvai laboratóriumba vitték a mintákat ellenőrzésre. A mintákat az orosz doppingbotrány koronatanúja, Grigorij Rodcsenkov tesztelte, aki ezért pénzt is kapott

Ezeknek az ellenőrzéseknek nem sok nyoma maradt, mert készpénzben fizettek értük, nem regisztrálták ezeket, ha nem volt muszáj

Az interjút adó sportolók közül mindenki azt mondta, hogy a programot, az örmény szövetség 2006 és 2012 között regnáló elnöke, Samvel Khachatryan irányította

Az olimpiai bronzérmétől megfosztott Tigran G. Martirosyan

A doppingot szinte mindenki használta, önszántából, aki sikeres akart lenni, nem sokat gondolkodott. Erre mutatott rá az egyik név nélkül nyilatkozó súlyemelő is. „Nem kényszerítettek rá, hogy használd, de nem volt más választásod. Ha nem használtad, valaki más megtette. És aztán ő vehette el a helyedet a csapatban."

Örményország az újratesztelések után két olimpiai bronzérmet veszített el, majd a sok pozitív esete miatt a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség tavaly fel is függesztette egy évre.

(via Insidethegames)