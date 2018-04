Tizenegy éves csodagyerek Wales ikonja

Már tavaly bemutatkozott a walesi felnőtt asztalitenisz-válogatottban, de akkor is szenzáció, hogy az ausztráliai Gold Coast-on, a Nemzetközösségi Játékokon is szerepet kapott a 11 éves Anna Hursey. Nem azért nevezték be, hogy a kora miatt rajongják körül, India ellen egy páros győzelemmel kezdett a csapatversenyben.

Hursey a Nemzetközösségi Játékok (a volt brit birodalom országainak rendezett olimpiaszerű esemény) 88 éves történetének legfiatalabb résztvevője. Szerencséje van, hogy nincsenek olyan életkori megkötések, mint a tornában vagy az úszásban, mert azokban a sportágakban nem indulhatott volna.

Ahogy kell, ő is beköltözött a sportolói faluba, de azért még a gyerekek életét éli, a tankönyveit is magával vitte. „Óriási, hogy beválogattak, azt hittem, hogy ez korai még nekem, és majd csak a következőn leszek ott 2022-ben. Nem tudom, hogy nyerek-e érmet, de keményen küzdök érte, miközben élvezem a játékot."

A pingpongos alig érte fel az asztalt, de már kilencévesen húszéves walesi játékosokat vert, akik persze elég nehezen viselték ezt, többször ütőt, labdát eldobva hagyták ott.

Hursey-t már most nagyon technikásnak tartják, agresszív pingpongot játszik, tenyeressel és fonákkal is jól támad és nagyon jó a nyesése.

Hursey családi nyomásra és segítséggel vált korosztálya legjobb asztaliteniszezőjévé. Minden akkor kezdődött, amikor apja, Larry Hursey Kínában dolgozott. Szórakozásból pingpongozni is kezdett, és ott ismerkedett meg az angol tolmács Phoebe-vel, akit aztán el is vett feleségül. Később Walesbe költöztek, ott született meg lányuk is.

Anna négyévesen kezdett el érdeklődni a pingpong iránt, amikor egy swansea-i sportcentrumba ment családjával.

„Mérges lett, mert senki nem akart vele játszani, olyan kicsi volt. Egy robotjátékos ellen kellett játszania, vagy ellenem. Két férfi pingpongosnak is ajánlottam 15 fontot egy órára, hogy tanítsák a kislányomat, de azt mondták, hogy nincs ilyen képzettségük, és hogy túl kicsi még. Tenni akartam valamit érte, kivettem hat hét fizetés nélküli szabadságot, és elvittem Kínába, mert tudtam, ott lesznek edzők" – mondta Phoebe Hursey.

Amikor hazajött, máris felfigyeltek az ötéves játékosra a válogatottnál dolgozó edzők, és innentől kezdve nem nagyon volt kérdés, hogy versenyző lesz. Hatévesen már országos bajnok volt a 11 évesek között, kilencévesen pedig már ő vezette a 18 év alattiak walesi ranglistáját.

Játéka 2016-ban fejlődött igazán nagyot. Már nem hetekre, hanem kétszer öt hónapra ment Kínába, Harbin városába költözött a pingpong miatt. Azt a képzést kapta, amit az ottaniak, intenzív programja volt napi három edzéssel, amik közben elborzadva figyelte, hogy helyi kortársait gyakran meg is ütötték az edzők, ha hibáztak.

Fotó: William West / AFP

A szigorból és heti 30 óra játékból elege is lett, ha nem is olyan jók az edzések Walesben (a saját kertjükben is felhúztak egy termet), sokkal nyugodtabban tud készülni. A szülei most azt tervezik, hogy Kínából hozatnak neki egy edzőt. Hursey-ról úgy tartják, ha továbbra is ilyen elhivatott, a világ legjobb ötven játékosa közé kerülhet. A walesi válogatott kapitánya, Stephen Jenkins is elismerte, hogy erre akkor van jó esélye, ha még vissza tud térni Kínába edzőtáborozni és tanulni.

A korosztályos Eb-győztes Hursey akkor került a figyelem középpontjába, amikor tavaly az Európa-bajnoki selejtezőt játszó felnőtt csapatba is benevezték. Az akkor 10 éves lányt helyt is állt, két győztes mérkőzésen is szerepelt Koszovó ellen. A luxemburgi csapat-Eb-re is kivitték, a challenge divízióban szereplő Wales a 28. lett, Hursey hat meccséből négyet megnyert.

A Nemzetközösségi Játékokon csapatban nem jött össze neki az érem, Ausztrália állította meg Walest a negyeddöntőben, de keddtől egyéniben érhet el szenzációs eredményt.

A 11 éves válogatottbeli társai kétszer olyan idősek, mint ő, de ez nem okoz túl sok gondot a kapitány szerint. „Nem akarják kisbabaként kezelni, sokkal inkább a csapattársuk, és ez Annának is nagyon fontos, ő sem akar bébi lenni. A lányok fantasztikusak, Charlotte Carey (ő a legjobb walesi) hasonló helyzetben volt egykor, pontosan tudja, min megy keresztül Anna."

A lány életében fontos állomás a Nemzetközösségi Játékok, de már a 2020-as olimpiára gondol, a brit csapat tagjaként szeretne ott lenni. Tizennégy évesen már túl nagy feltűnést sem keltene, a japánok is egyre fiatalabb pingpongosokkal indulnak a világkupákon és a világbajnokságon.

