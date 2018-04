Phjongcshang is kilóra megvehette az olimpiát

Folyik a vizsgálat a korrupció miatt lemondott volt dél-koreai elnök, Ri Mjong Bak ellen, és ennek során találtak olyan iratokat, amely arról szólnak, hogy 27 NOB-tagot vesztegethettek meg a phjongcsangi ajánlatért cserébe. Ezt a dél-koreai SBS hírállomás hozta nyilvánosságra, írta az insidethegame.biz..

A pénzt állítólag a Samsung szállította, a listát a megvesztegethető emberekről pedig Lamine Diack, illetve a fia, Papa Massata Diack állította össze - előbbit korrupció miatt már korábban örökre eltiltottak minden sporttal kapcsolatos tevékenységtől.

A Samsung vezetője, Li Kun He egészen a tavalyig volt a NOB tagja, a vállalatóriás pedig komoly összegekkel támogatta eddig is az olimpiai mozgalmat. Az olimpiai bizottság szóvivője elmondta, hogy minden nyilvánosságra került iratot Diack aktájához csatolnak és a vizsgálat további szakaszában felhasználják ellene.

A korrumpált 27 NOB-tagból 12 afrikai országból származik, ami nem is véletlen, lévén Diack szenegáli üzletember. Állítólag 12,5 millió dolláros sikerdíjat fogadtak el összesen, ők 27-en.

Fotó: Martin Bernetti / AFP

Az idei téli olimpiáról a NOB 2011-es kongresszusa döntött, már akkor meglepetést keltett, hogy a sokkal esélyesebb franciaországi Annecyt és Münchent megelőzve a dél-koreai város kapta a rendezés jogát.

Papa és Lamine Diack korrupciós szerepét még a 2009-es, a riói nyári olimpia kiválasztásával kapcsolatban is vizsgálják. Megnézik azt is, volt-e valami szerepük a 2020-as, tokiói olimpia szavazásával kapcsolatban is. Azt 2013-ban ítélték oda.