Boris Becker: Tényleg afrikai diplomata vagyok, ez nem csalás

Boris Becker, egykori tenisz klasszis azt állítja, hogy a Közép-afrikai Köztársaság külügyminisztere rosszul tudja, hogy ő nem tartozik az ország diplomatái közé, ugyanis, őt személyesen az ország elnöke nevezte ki, írja a Guardian.

Becker kálváriájáról mi is beszámoltunk, a német férfi magáncsődje elől diplomáciai mentességre hivatkozva menekült volna el. Először úgy tűnt, el is érte valahogyan, hogy a Közép-afrikai Köztársaság attasénak fogadja, de később kiderült, Becker állítólagos diplomáciai útlevele hamis. Annak sorszáma egy 2014-ben ellopott útlevél sorszámával egyezik meg, de az útlevelet nem írta alá az ország külügyminisztere, Charles Armel Doubane és azon hivatalos pecsét sincsen. Az afrikai ország külügyminisztériuma azt állítja, nem is létezik az a pozíció.

Becker ezzel szemben tartja magát, szerinte a külügy téved, ugyanis ő diplomata. Az egykor teniszező a BBC-nek adott interjút, ahol megpróbálta bizonyítani az igazát.

"Egy menekült gyermeke vagyok, a családom különböző rasszból származó emberekből áll, emiatt erősen kötődöm az afrikai kontinenshez, teljes tisztelettel és őszintén viszonyulok felé" - mondta. Arról is beszélt, hogy tenni akar a rasszizmus ellen, ez számára nagyon fontos. Azt nem volt hajlandó elárulni, pontosan hogyan jutott hozzá az állítólagos státuszhoz. (Sajtóhírek szerint a német szélsőjobboldali AfD egyik képviselője szerezte meg neki a diplomata útlevelet.)

Tagadta, hogy a csődeljárás miatt próbálkozik az afrikai diplomata státusszal. "Ennek nincs köze a csődeljáráshoz. Csupán jeleztem a bíróság felé, hogy ha be akarnak idézni, akkor Brüsszelbe, a Közép-afrikai Köztársaság követségére küldjenek értesítést" - mondta. Hozzátette, ő még sosem járt az afrikai országban, de nagyon szívesen meglátogatná, ha lenne egy hét szabadideje.