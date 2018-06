Máris menesztették a Sporting múlt héten kinevezett edzőjét

Nemhogy nem csitul, hanem egyre szürreálisabb fordulatokat vesz a tizennyolcszoros portugál bajnok Sporting élete az utóbbi időben: először a játékosok kezdték el tömegesen felbontani a szerződésüket egy rém ostoba incidens miatt, aztán kinevezték a botrányhős szerb Szinisa Mihajlovicsot vezetőedzőnek, majd lemondott a klub elnöke, az ideiglenes elnökség pedig első intézkedésével búcsút is intett Mihajlovicsnak.

A történet még május közepén kezdődött, amikor maszkosok támadtak rá a Sporting játékosaira, és több játékost, köztük a gólkirály Bas Dostot is bántalmazták. A rendőrség 21 embert tartóztatott le, és bár hivatalosan nem lehetett tudni, de szinte biztosan a klub saját ultrái támadták meg a játékosokat.

Az is több mint valószínű, hogy az elnökség is tudhatott a dologról, mert a támadás idején egyetlen klubvezető sem volt a létesítményben, az elnök Bruno de Carvalho pedig éppen az incidens előtt két héttel küldte el a játékosait a fenébe, miután 2-0-ra kikaptak az Atléticótól az Európa Ligában, és azzal is fenyegetőzött, hogy felfüggeszti 19 játékosát.

Ez vezetett aztán oda, hogy a Sportingtól valósággal menekülni kezdtek a játékosok, a kapus Rui Patrício és a csatár Daniel Podence rögtön a támadás után felbontotta a szerződését a klubbal, majd a vezetőedző Jorge Jesus is így tett, később pedig

a portugál válogatott William Carvalho, Gelson Martin és Bruno Fernandes,

a szintén portugál Rafael Leao és Rúben Ribeiro,

és az argentin Rodrigo Battaglia,

valamint a holland csatár, Bas Dost is jelezte, hogy nem akarnak a csapatnál játszani.

Bruno de Carvalho próbálta menteni a menthetőt, felajánlotta, hogy ha a szerződést felbontató játékosok írásban jelzik, hogy az elnök és a teljes elnökség távozása esetén visszatérnek, akkor azonnal lemond, de ebből végül nem lett semmi.

Ezt követően jött az az érthetetlen döntés, hogy De Carvalho kinevezte a játékosként és edzőként is botrányairól híres szerb Szinisa Mihajlovicsot vezetőedzőnek, méghozzá három évre. Az őrület ugyanakkor itt nem ért véget, De Carvalhot ugyanis először a múlt héten felfüggesztették, de nem volt hajlandó lemondani, vasárnap viszont elsöprő, 71 százalékos többséggel lemondatták a szurkolók – napokkal az előszezon kezdete előtt.

A következő elnököt szeptember 8-án választják majd meg, addig viszont egy ideiglenes elnökség viszi a klubot, akiknek az egyik első döntése az volt, hogy

kirúgták Mihajlovicsot.

A dolog egyelőre még nem hivatalos, de 15 napon belül vannak még, azaz elméletileg semmi akadálya annak, hogy visszakozzanak, de persze felmerül a kérdés, hogy ki fog ezek után a Sportinghoz menni.