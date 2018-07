Átverték Szilágyi Áront a 2Rule-os reklám kedvéért

Július 20-án mutatta be az M4Sport a Kisbajnok című műsorának 29. részét, amelyben majdnem minden riportba sikerült valahogy belecsempészni a 2Rule sportmárkát, vagyis népszerűsíteni Mészáros Lőrinc sportszergyártó cégének a termékeit. Ebben a műsorban szerepelt olimpiai bajnok vívónk, Szilágyi Áron is, akit többször felkértek a termékek népszerűsítésére, de mivel neki elő szerződései vannak más márkákkal, alapból vissza is utasította ezeket, derül ki a sportoló közleményéből.

Szilágyi a világ egyik vezető sportmárkája, az Under Armour termékeit viseli: „A szövetség támogatója eközben egy másik világmárka az Adidas volt, így természetesen a nemzetközi versenyeken ezt a sportruházatot viseltem és szintén szerződéses kötelezettségem értelmében ezen feltüntetve az egyéni támogatóimat a Molt és a Wainghaibin Fencing Clubot. A páston természetesen a PBT felszerelését viselem, szintén szerződéses és támogatói kapcsolat fűz hozzájuk sok-sok éve.”

A műsor kifogásolt részében Szilágyi Áront gyerekek kérdezgetik, akik természetesen 2Rule-os sportszerben feszítenek:

„Az adás tökéletes példája a fent említett kötelezettségemnek, hiszen jól láthatóan Under Armour sportruházatban melegítek, a bevágott felvételeken PBT vívó felszerelést viselek, melyen szerepelnek a kötelezően megjelenítendő logók, illetve a válogatott - Adidas márkájú - pólón a szövetség szponzorai is mind szerepelnek.”

Szilágyi akarva-akaratlanul is bekerült egy olyan termék népszerűsítésébe, amelyet a szerződései nem engednek, erről így fogalmaz a sportoló:

„Az engem kizárólagosan képviselő menedzsment, a STRONGAA Management részére több kérés is érkezett, hogy vegyek részt a 2Rule márka népszerűsítésében. Mivel erre az élő szerződések nem adnak semmilyen lehetőséget, a menedzsmentnek mérlegelési lehetősége sem volt, így a kérést visszautasította. Ezt követően tájékoztattak, hogy a július 13-ai, a világbajnokságra való utazást megelőző utolsó edzésük sajtónyilvános lesz."

Utólag sajnos azt gondolom, hogy nyilvánvaló szándéka volt a “szervezőknek” egy olyan márka népszerűsítése, melyre nincsen lehetőségem és ennek okán sem mérlegelni, sem hozzájárulni nem tudok a megjelenítéséhez. Így a készülő anyagban akaratom ellenére nevemet és arculatomat használták, amire sem jogi és sem etikai megfontolásból így nem lett volna lehetőségük.

Szilágyi elmondta, hogy a beszélgetésena szövetség vezetőinek (a vívók elnöke a fideszes Csampa Zsolt) kifejezett és nyomatékos kérésére vett részt. A vívó menedzsmentjének azt ígérték, hogy az elkészült anyagokat a felhasználás előtt elküldik jóváhagyásra.

Ez a felvétel soha nem érkezett meg, így sem engedélyt, sem jóváhagyást nem adhattam rá

,azt akaratom ellenére használták fel. Kétszeres olimpia bajnokként sem igényeltem soha különleges bánásmódot. Amire mindig is törekedtem az a párbeszéd lehetősége és az egyenrangú partnerség kialakítása volt. Menedzseremmel ezzel a céllal hoztuk létre a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát idén áprilisban, most mégis nekem van a legnagyobb szükségem érdekvédelemre. Szomorúnak tartom, hogy “eszközként” használnak, miközben ember és sportember vagyok, aki ráadásul mindig nyitott volt a párbeszédre, a konstruktív kommunikációra. "