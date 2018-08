Közel 30 éve nem volt ekkora siker a torna Eb-n

Dévai Boglárka remek teljesítménnyel, a legmagasabb pontszámmal jutott be a csütörtöki kvalifikációból a glasgow-i torna Európa-bajnokság vasárnapi szerenkénti döntőjébe ugrásban. A Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Fehér Nóra, Makra Noémi, Péter Sára összeállítású női csapat a 6. helyen kvalifikálta magát a szombati csapatdöntőbe.

Az európai tornászelit visszatért a glasgow-i SSE Hydro csarnokba, melyben 2015-ben hatalmas sikerű világbajnokságot rendeztek – kicsit megfogyatkozva ugyan, mert a női csapatversenyben alig-alig volt olyan ország, amely legerősebb összeállításában tudott elindulni a még a pódiumedzéseken, sőt, a versenyen is kitartó sérüléshullám miatt.

A magyar válogatottnak Kovács Zsófia távollétében kellett helyt állnia – a tavaly összetett Európa-bajnoki ezüstérmet szerző tornásznő szereplését egy korábbi sérülés miatt a világbajnoki szereplés érdekében nem kockáztatta meg a szakmai stáb –, méghozzá a legjobbak társaságában, az esti utolsó szubdivízióban. A Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Fehér Nóra, Makra Noémi, Péter Sára összeállítású csapat felemás korláton kezdte a versenyt – minden nemzet szerenként három tornászt nevezhetett a csapatversenyre, és egyik pontszám sem esett ki, tehát minden tiszta gyakorlatnak nagy szerepe volt.

Felemás korláton mindhárom magyar tornásznő 12 pont fölötti gyakorlatot mutatott be. A „tizenkettesek” sora gerendán és talajon is folytatódott, majd Böczögő Dorina 13 fölötti ugrással kezdte meg az utolsó rotációt. Péter Sára pontszámára elképesztően hosszan kellett várakozni, viszont a szerenkénti döntőbe jutást megcélzó, soron következő Dévai Boglárkát ez sem zökkentette ki, előbb a nap legmagasabb ugráspontszámát kapta (14.800), majd 14.333-mal folytatta, így két remek gyakorlatával az első helyen kvalifikálta magát a vasárnapi szerenkénti fináléba! Az igen jó ugráspontszámok ráadásul azt is biztossá tették, hogy a női csapat fináléba jut, és ehhez nem is kellett izgulni az utolsó négy csapat eredményein.

A női csapatverseny döntőjére szombaton 14.00 és 15.50 között kerül sor, míg Dévai Boglárkának vasárnap 15.30-tól drukkolhatunk az ugrás szerenkénti döntőjében.

A női torna Európa-bajnokság pénteken a juniorok versenyével folytatódik, a magyar csapat a délutáni 3. szubdivízióba kapott besorolást. A verseny a csütörtökihez hasonlóan késő este fejeződik be.

Torna, Európa-bajnokság, Glasgow

Női Csapatverseny, kvalifikáció: 1. Franciaország 164.063, 2. Oroszország 161.462, 3. Belgium 159.331, 4. Nagy-Britannia 158.795, 5. Hollandia 158.529, 6. MAGYARORSZÁG (Böczögő Dorina, Dévai Boglárka, Fehér Nóra, Makra Noémi, Péter Sára) 154.130, 7. Spanyolország 153.430, 8. Ukrajna 153.163.

Az első nyolc csapat döntőbe jutott.

Ugrás: Dévai Boglárka a legmagasabb pontszámmal (14.616), az 1. helyen kvalifikálta magát a szerenkénti döntőbe.