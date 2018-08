Németh Krisztián visszatér a Kansas Cityhez

Visszatér a Sporting Kansas Cityhez a magyar válogatott csatára, Németh Krisztián, miután jelenlegi klubja, a New England Revolution elcserélte őt egy 2020-as elsőkörös draftjogért és 350 ezer dollár készpénzért cserébe – írja honlapján a Kansas City.

A 29 éves játékos korábban már játszott Kansasben, ráadásul nem is rosszul, 2015-ben 33 meccsen 16 gólt lőtt és 7 gólpasszt is kiosztott, mielőtt először Katarba, majd a New Englandbe igazolt volna.

Krisztián egy olyan játékos, aki már egyszer sikeres volt a klubnál, így azt is tudja, mit akarunk vele elérni.

– mondta az üzlettel kapcsolatban a csapat magyar származású vezetőedzője, Vermes Péter, hozzátéve, hogy örülnek a visszatérésének.

Németh egyébként nem az első magyar játékos lesz a klubnál, Kansasben játszik ugyanis Sallói Dániel is, aki Twitteren egy meglehetősen szűkszavú üzenetben már üdvözölte is honfitársát.