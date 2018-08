Csak a nyújtó zsenije került a magyar tornász elé

Dévai Boglárka aranyérme után újabb magyar tornászsiker jöhet a glasgow-i Európa-bajnokságon. Vecsernyés Dávid nyújtón másodikként jutottt be a döntőbe.

A férfi tornacsapat csütörtökön versenyzett a selejtezőben, szinte mindent kihozott magából a Babos Ádám, Boncsér Krisztián, Kiss Balázs, Ryan Sheppard, Vecsernyés Dávid összeállítású válogatott, így a 11. helyet szerezte meg.

A magyar csapat az első között mutatta be a gyakorlatait, így sokáig kellett várni, hogy kiderüljön, elég lehet-e valakinek a pontja a szerenkénti döntőhöz. Vecsernyés azonban olyan erős, 14,200 pontos gyakorlatot mutatott be, hogy a később kezdő tornászok közül is csak egy tudta leelőzni, a holland Epke Zonderland, aki a tavalyi vb-n a világ legnehezebb elemét is megcsinálta véletlenül.

A nyújtó döntője vasárnap 18:55-kor kezdődik, Vecsernyésnek van esélye, mert Zonderlandról úgy tartják, hogy hiába a szer zsenije, sok kockázatot is vállal.