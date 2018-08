Balázs Krisztián ezüstérmes nyújtón

Két magyar junior tornász volt érdekelt a glasgow-i Európa-bajnokság szerenkénti döntőiben: Balázs Krisztián szenzációs teljesítménnyel a Eb-ezüstérmet szerzett nyújtón, Mészáros Krisztofer pedig a 7. lett lólengésben.

Lólengésben a brit Jamie Lewis 5,7-es nehézségű gyakorlattal lett első a selejtezőben, nyújtón az első hat tornász fél ponton belül volt. Az angol rögtön be is kezdett egy 13,733-as gyakorlattal a döntőben, de az olasz Edoardo De Rosa végül még nála is jobb volt: a finálé legjobban kivitelezett, egyetlen 14 pont feletti gyakorlatával (14.066) megszerezte az aranyérmet. Mészáros Krisztofer 12,933-as gyakorlatot teljesített, ami fél ponttal gyengébb volt a kvalifikációs teljesítményéhez képest és csak a 7. helyre volt elég.

Balázs Krisztián a nyújtón másodikként mutathatta be gyakorlatát, aki egy kitűnő kivitelezésű (8,900), 4,400-es nehézségű gyakorlatával az élre állt, 13,300-as pontszámát kellett túlszárnyalni. Ez mindössze egyetlen versenyzőnek, az utolsóként próbálkozó, összetett Európa-bajnok Nicolo Mozzatónak sikerült a maga 13,633-as pontszámával, így Balázs Krisztián ezüstérmesként végzett.

A gyakorlat után, a várakozás alatt jobban izgultam, mint a gyakorlat előtt. Úgy érzem, kihoztam magamból és a gyakorlatból a maximumot, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban, hogy eljussak idáig. Nagyon jól hangzik az, hogy Európa-bajnoki ezüstérmes vagyok… Óriási élmény volt ekkora csarnokban, ilyen hangulatban, ennyi szurkoló előtt tornázni!

– áll Balázs értékelése a tornaszövetség hírlevelében.

Fotó: Magyar Torna Szövetség Balázs Krisztián a nyújtógyakorlat után a glasgow-i Eb-n

A felnőtt szerenkénti döntőkben is van magyar érdekeltség, Vecsernyés Dávid a nyújtó fináléjában fog részt venni.