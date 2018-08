Nem lepett meg, hogy jó voltam, győzni mentem a vb-re

A Crossfit Gamesre bárki nevezhetett, így a selejtezők első, nyíltnak nevezett fordulójában világszerte több százezren próbálták meg kvalifikálni magukat a versenyre. Éppen ezért már az is szenzációs eredménynek számított, hogy Horváth Laura 2018 májusában a sportág történetének második magyar crossfiteseként, a nők közül pedig elsőként kvalifikálta magát az augusztus 1-5. között rendezett 2018-as Crossfit Gamesre. Ráadásul a vb történetének első magyar résztvevőjének, a 2013-ban induló Kovács László "Lacee" 15. helyén is sikerült jelentősen javítania.

Tudom, hogy nagyon népszerű, de mégis: mi is az a crossfit?

A crossfit egy rendkívül összetett sportág, aminek három alapeleme van: az olimpiai súlyemelés és erőemelés, a gimnasztika, illetve az állóképességes gyakorlatok. Ezek magukba foglalnak különféle súlyzós gyakorlatokat, olyan tornagyakorlatokat, mint a kézenjárás, fekvőtámasz, kötélmászás, húzódzkodás, illetve az úszást, biciklizést, futást és még sok más egyéb gyakorlatot. Ebben rejlik a crossfit különlegessége.

Nem egy monostrukturális feladatot kell elvégezni, hanem a különböző gyakorlatok kombinációját.

Vannak olyan feladatsorok, amelyeknél például futni kell, súlyt emelni és húzódzkodni, vagy biciklizni és úszni. Nem lehet valaki úgy világbajnok, hogy csak egy területen kiváló, míg minden másban átlagos vagy gyenge: itt mindenben jónak kell lenned.

Miben érzed magad jónak és milyen területen kell még fejlődnöd?

Fotó: Horváth Laura

16 éves koromig versenyszerűen másztam falra, erős a bicepszem és a karizmaim, jó vagyok az olyan gyakorlatokban, ahol rúdon kell lógni vagy húzódzkodni, illetve jónak érzem magam az állóképességi feladatokban is. Ugyanakkor az olyan gyakorlatokban nem vagyok erős, ahol tolómunkát kell végezni. A világbajnokságon is a leggyengébb eredményem a gyorsasági súlyemelőgyakorlatokból álló "Clean and Jerk Ladders" versenyszámában volt, ahol csak 21. lettem.

Ezen mennyire nehéz javítani?

Nagyon. Ha például csak a tológyakorlatokra koncentrálnék, akkor az a többi kárára válna. Rengeteg munka kell ahhoz, hogy úgy tudj fejlődni valamiben, hogy egyéb területeken ne csökkenjen a teljesítmény.

Mennyit edzel?

Heti hat nap, naponta kétszer, a vasárnap pihenőnap. Minden napra előre be van osztva, hogy mit csinálok, de ez nagyon változatos: van olyan, hogy külön csak futóedzésem van, vagy csak úszom, de vannak speciális crossfit edzéseim is. Futni egyébként egy órát szoktam, a crossfit viszont akár 2-3 óráig is eltarthat.

Még csak 21 éves vagy és alig öt éve kezdtél a crossfittel foglalkozni: gondoltad volna, hogy jobb leszel több százezer másik crossfitesnél?

Nem gondoltam, hogy ennyi idő alatt leszek ilyen jó, de amikor elkezdtem, már tudtam: versenyszerűen szeretnék ezzel foglalkozni és a világ legjobbja akarok lenni. Kiskorom óta ilyen vagyok, mindig is szerettem versenyezni és imádtam nyerni.

A legjobb magyar crossfites Horváth Laura 1997. március 21-én született Budapesten. Hűvösvölgyben él, gyerekként a Pesthidegkúti Waldorf Iskolába járt. Idén felvételizett a budapesti Testnevelési Egyetemre, ahol sport rekreációt fog tanulni. 16 éves korától foglalkozik crossfittel, edzéseit tavaly óta a kanadai Micelle Letendre vezeti. Rekordgyorsasággal, öt év alatt sikerült felküzdenie magát a crossfit élvonalába. Augusztus elején részt vett az egyesült államokbeli Madisonban rendezett Crossfit Gamesen, élete első világbajnokságán pedig rögtön második helyen végzett. Az ezüstérem mellé ráadásul még 100 ezer dollár (28,5 millió forint) is társult.

Milyen volt a selejtező?

A selejtező három fordulóból áll. Az első az open, egy online verseny, amire bárki jelentkezhet a világon. 20 dollár a nevezési díj, öt héten keresztül hetente meghirdetnek egy feladatsort, amit a versenyzők bárhol elvégezhetnek, csak hiteles felvételeket kell róla készíteni. A videókat ezután fel kell tölteni, amely alapján kialakul egy ranglista, a régiónkénti legjobb 40 versenyző pedig továbbjut a második fordulóba. A regionális kör már egy megrendezett, három napos verseny, amelyből öt-öt férfi és nő jut tovább a harmadik fordulóba, ami maga a Crossfit Games. Itt a legjobb 40 crossfites küzd a világbajnoki címért.

Jövőre akár én is nevezhetnék?

Persze, az openre bárki jelentkezhet. Van tinédzser és 65 pluszos divízió is, gyakorlatilag bármilyen korosztályban el lehet indulni.

Milyen volt a világbajnokság, milyen feladatok voltak?

Tökéletes volt minden, a szervezés, a hangulat, az időbeosztás, egy rossz szavam sem lehet. Ami a feladatokat illeti, mindegyik mást mért. Volt olyan például, hogy előbb 300 métert kellett lefutni, majd egy speciális fitneszbiciklin 15 kalóriát elégetni, utána pedig egy súlyokkal felszerelt szánkót elhúzni 20 méterre, majd megint futás, bicikli és súlyhúzás, mindezt ötször, a lehető legrövidebb alatt. Egy másik feladatnál 500 métert kellett úszni, egy kilométert kellett evezni, utána futni két kilométert, természetesen ezt is minél gyorsabban.

Számítottál ilyen jó eredményre, hisz végtére is a valaha volt legjobb magyar eredményt érted el?

Amikor kijutottam a világbajnokságra, akkor kérdezték tőlem: mit várok, hol fogok végezni? Akkor azt mondtam, hogy egy top 10-es eredménynek nagyon örülnék. Magamban azonban úgy gondoltam, hogy én minden versenyt megszeretnék nyerni.

Győzni mentem oda.

Mindenkinek meglepetés volt az eredményem, de számomra nem: tudtam, mire vagyok képes.

A következő cél a világbajnoki cím?

Igen, pontosan. Most egy hónapig pihenek, szeptember közepétől fogok újra keményen edzeni. Mennyiségileg nem hiszem, hogy változtatok, legfeljebb az edzések minősége lesz más.

Lehet valaki főállású crossfites?

Ez egy drága sportág, rengeteget kell költeni a regenerációra, a masszázsra, az utazásokra, a szállodákra, a nevezési díjakra stb. Nagyon nagy elszántság és erő kell hozzá, de egy bizonyos szint fölött már lehet főállásban csinálni.

Mennyi ideig lehet ezt a sportot ilyen magas szinten űzni?

Ahogy korábban mondtam, vannak különböző kategóriák, amelyben lehet indulni, de az elitkategóriában, ahol én is vagyok jelenleg, természetesen mások a követelmények. Most 21 éves vagyok, nem tudom, mennyire fogja bírni a testem ezt a terhelést, de még 6-8 évig szeretném ezt csinálni.