Top 10-be került egy magyar triatlonista a világbajnoki futamon

A montreali triatlon-világbajnoki futamon jól szerepeltek a magyar versenyzők. Bicsák Bence a kilencedik helyet szerezte meg, Faldum Gábor a 15., Tóth Tamás pedig 27. lett az erős mezőnyben.

A triatlonban két nagy sorozat fut párhuzamosan, a világkupák mellett van a nyolcállomásos világbajnoki sorozat (WTS), amelynek a végén még egy Grand Finalnak nevezett verseny is jön. Mindkét sorozat fontos, mert a versenyeken gyűjtött pontok alapján jöhet össze az olimpiai kvalifikáció is.

A két sorozat mezőnye váltakozó erősségű, mindenki másképp építi fel a versenynaptárát, de a WTS-ben nagyobb esély van a legjobbak feltűnésére, hiszen a Grand Finalhoz legalább öt befejezett verseny kell. Montrealban is ott volt jó néhány nagyágyú, például az előző két év világbajnoka, a spanyol Mario Mola, aki nagyszerű futással meg is nyerte a futamot.

Fotó: ITU Bicsák az asztanai világkupán

Bicsák, Faldum és Tóth is a második csoportban kezdte meg a futást a kerékpározás után. Bicsák és Faldum jól is ment a harmadik számban, több ellenfelet befogtak az első csoportból, Bicsák a kilencedik legjobb futóidővel végül kilencedik is lett. Faldum 15.-ként jött be, a gyengébb futóteljesítményű Tóth a 27. lett.

Bicsáknak nagy szezonja van, két világkupa-4. helyet szerzett (Lausanne, Asztana) és már kétszer volt top 10-ben a WTS-ben is, május elején még Jokohamában volt ötödik. A két évet átfogó olimpiai kvalifikációs rangsorban is jól áll, a hatodik legjobb, de itt még sok változás lehet 2020 májusáig.