Az erőszak miatt nincs helye az esportnak az olimpián

Ez esportnak nincs olimpiai jövője, amíg erjeszti az erőszakot vagy a diszkriminációt, mondta Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke.

Indonéziában jelenleg is zajlanak az Ázsia Játékok, a vasárnapig tartó eseményen az esport bemutató sportágként volt műsoron – először az Ázsiai Játékok történetében. Négy év múlva akár már érmekért is küzdhetnek a részvevők, de a NOB-elnök nem tudja, hogy az esport mikor kerülhet be az olimpiai műsorba is, már ha egyáltalán bekerül valaha.

Bach szerint sok esportban az erőszak ellentmondásban van az olimpiai értékekkel, és szerinte az sem egyértelmű, hogy e-sportot igazi sportnak tekinthető-e, írja az MTI.