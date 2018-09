Étrendi reform is repítette az aranyakhoz Rasovszkyt

A sportban mára természetessé vált, hogy akár több mint tíz főből áll a háttérben dolgozó felkészítő csapat. Ezt elsőként a valaha volt legeredményesebb sportoló, Michael Phelpsnél láthattuk, ez a modell azóta követendő példa lett.

Egy-egy területnek megvan a maga felelőse, aki sokszor nincs is ott a versenyeken, a felkészülés alatt azonban megkerülhetetlen a szerepe.

Itthon a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron esete a legismertebb, ő már a 2012-es londoni olimpiára is komolyabb stábbal készült, melyre az igény önmagában fogalmazódott meg. A stábban külön erőnléti edző, mentális felkészítő, táplálkozási szakember és táplálékkiegészítő specialista is dolgozott a technikai edző mellett, akiket nagyrészt maga a sportoló választott ki.

Magyarországon is elavultnak számít már az a szemlélet, miszerint egy olimpiára az edző és a versenyző önerőből, pusztán a tehetségre, elhivatottságra és edzésmunkára építve képes kijutni és megfelelően felkészülni.

“A tehetség nagyságrendileg 18-19 éves koráig képes elvinni egy sportolót. Ezek után minden nüansz és apró részlet hatványozottan számít, amivel tökéletesíthető a felkészülés és legálisan fokozható a teljesítmény, akár csak néhány százalékkal is. Ezek a részletek összeadódnak, és csak így őrizheti meg egy hazai sportoló a versenyképességét a folyamatosan erősödő nemzetközi versenyfutásban”

- vallja Kőrösparti Gábor, a régió legnagyobb, egyéni sportolókkal foglalkozó sportmenedzsment irodájának, a STRONGAA ügyvezetője.

Találhatunk ellenpéldát is, de egyre kevesebbet. Luxus lenne azonban megadni azt az előnyt a riválisoknak, hogy nincs megfelelő stáb egy sokra hivatott tehetség mögött.

Nem biztos, hogy egy amúgy nagyszerű sportági edző egyben a legkiválóbb erőnléti fejlesztő, mentális felkészítő, oszteopata, regenerációs szakember, táplálkozási tanácsadó is lehet egy személyben.

„Egy élsportoló a lehetőségekhez képest maximálisan ki van hegyezve, itt az 1-2 százalék teljesítménynövekedés olyan, mint egy átlagembernek 30 százalék. Gondoljunk csak bele, sokszor azért dolgoznak a sportolók egy teljes évet akár, hogy egy tizedmásodpercet gyorsuljanak. Nüanszok döntenek, ez nem újdonság.

Phelps Rióba három oszteopatával utazott ki, miközben itthon a többség csak visszakérdez, hogy az pontosan mit csinál?

Sajnálatos, de képzés hiányában nem meglepő a lemaradás. A mi feladatunk, hogy egy jó adottságokkal rendelkező, tehetséges sportolót a felkészülési terven túl - mivel az kizárólag az edzőjének a felségterülete -, de azt kiegészítve, hozzásegítsünk a lehető legjobb körülményekhez.”

Vegyük Rasovszky Kristóf példáját, akinél 10 kilométer úszás után 4 századon múlt, hogy nem ő lehetett az Európa legjobbja. A célba érkezéskor egy döntés határozta meg az arany sorsát.Öt kilométeren és 25 kilométeren egyébként győzött, ezzel igazolta, ő lehet a tokiói olimpia egyik favoritja is.

„Elindultunk vele is azon az úton, ami már Medveczky Erikánál, vagy Szilágyi Áronnál bevált: megnéztük, milyen üzemanyag kerül a versenygépbe. A helyes táplálkozás kulcsfontosságú puzzledarab, mégis azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon a sportolók és sportvezetők ilyen irányú tudása erősen foghíjas. Ebben igyekszünk segíteni sportolóinknak. Stratégiai partnerünk, a BioTechUSA szakemberei – Silye Gabriella sporttáplálkozás szakértő, Somogyi Sára táplálkozástudományi szakember és Németh Sándor termékspecialista – és táplálékkiegészítői bevonásával. A sportolóval történő legelső találkozáson egy szóbeli állapotfelmérés történik, melynek függvényében a szakemberek elkészítik a személyre szabott, célokhoz igazított étrendet és táplálékkiegészítő tervet, a későbbiekben ezt lehet változtatni, amennyiben szükséges, illetve finomhangolni.

Kristóf esetében a rendszeres étkezés kialakítása, az optimális testösszetétel elérése, például a gyümölcslevek redukálása, az állóképesség és a teljesítmény támogatása, a terheléshez és az étrendhez igazított kiegészítők beállítása volt a cél”

– mondta Kőrösparti.

Az azóta világkupán is győztes versenyző a háttér szerepéről így vallott.

„A fejlődésem egyik jele, hogy jobban bírom a versenyek hajráját. Az ilyen versenyeredmények mindig az elvégzett edzések következményei. Az edzés minőségében apróságoknak van szerepük. Ez lehet egy edzőmnek köszönhető jelentéktelennek tűnő változtatás, jobb mentális felkészülés, a táplálkozásban, táplálékkiegészítésben bevezetett reform és még számos ilyen területet említhetnék. A táplálkozásnak és a táplálékkiegészítésnek – vitaminokat, aminosavakat, fehérjét és izotóniás italt fogyasztok – tavaly december óta szentelek nagyobb figyelmet.''

Amit Körösparti a háttérben tesz, nem azonos a szponzorációs ügynöki tevékenységgel, még ha ez része is a tevékenységüknek és általában a laikus fejekben ez van. A feladat lényegesen összetettebb. Tehetséget menedzselnek a részletek egymás mellé illesztésével.

Amikor tudomásukra jutott, hogy a világbajnoki ezüstérmes kardozó, Márton Annánál az Európa-bajnokság előtt egy addig ismeretlen allergia miatt veszélybe került a felkészülés, segítettek elintézni a versenyző lakásán a levegő megfelelő tisztítását. A sportoló az allergiaszezonban így a megfelelő edzésmunkára lett képes. Az iroda minden olyan területen stratégiai partnerségekre törekszik, ahol most rések vannak a pajzson. Ennek megfelelően az orvosi háttértől a mobilitáson, sportruházaton és táplálkozáson keresztül a speciális szaktudással rendelkező szakemberekig próbál mindenkinek előnyös együttműködéseket kialakítani.

Egy sportoló akkor lehet sikeres, ha csak az edzésekre és regenerációra kell fókuszálnia,

nem pedig két tréning között ügyeket intéznie. A lehető legkevesebb felesleges feszültségre van szükség az életében, az eredménykényszer okozta presszió így is olyan mértékű, amit egy átlagember elképzelni is nehezen tud. Tehát a szükséges hátteret ideje sincs megszervezni maga mögött, nem hatékony és nem célszerű, ha ő tárgyal és egyeztet a részletekről. Manapság a sportolókkal foglalkozó menedzsment elsődleges feladata, hogy ezt a terhet levegye a sportolóról és minden lehetséges fórumon képviselje a sportoló érdekeit.

Nehéz megtalálni a megfelelő menedzsmentet, illetve ez fordítva is igaz, nehéz megtalálni a menedzsmenthez illő sportolókat. Előfordult, hogy fél éven át tartó egyeztetések vezettek a közös munka megkezdéséhez, de olyanra is volt példa, hogy három-négy személyes találkozó után sem érezték, hogy kialakult volna a kémia.

„Nem mindegyik sportoló menedzselhető, ezt tudomásul kell venni. Nem feltétlenül szocializálódtunk hasonló körülmények között, nem biztos, hogy azonos a morális értékrendünk. Egy élsportolónak szüksége van egészséges egoizmusra, de fontos, hogy az csak az ő hasznára váljon és ne más kárára. Megelőlegezett bizalomra van szükség mindkét fél részéről, amire nem biztos, hogy mindenki nyitott.

Nincs kényelmetlenebb, mint mikor építünk egy imidzset, és a sportszerető közönség, vagy a szponzorok később elveszítik az illúziójukat, mert a valóság és a kialakult kép nincs összhangban.

Ehhez nem szeretnénk adni a nevünket.”

Kőrösparti szerint egyre könnyebb megtalálni a közös hangot a gazdasági szereplőkkel, hiszen a piaci alapon működő entitások érdekazonosságban vannak a sportolóval. A megrendelők, támogatók, szponzorok kifejezetten örülnek, ha egy mindig elérhető menedzsmenttel kell egyeztetniük, hiszen ők sem szívesen zavarják a sportolókat, viszont fontos nekik, hogy megfelelően kiszolgálják őket. Értékelik a kapott javaslatokat és ötleteket, hiszen ki ismerné jobban a sportoló preferenciáit.

A magyarországi sportszervezeteknél az üdítő példák mellett még tapasztalható szkepticizmus, sőt néha akár ellenséges hangnem is egy menedzsment működéséről.

„Nem jó ezt megtapasztalni, hiszen elvileg mindenkinek a sportoló eredményessége az érdeke, de nekünk biztosan. A külföldi tapasztalataink mást mutatnak.

Ahol a partnerségi modell kulturálisan már beépült a sportéletbe, ott kiválóan dolgozik együtt a szövetség-egyesület-menedzsment-sportoló alkotta egység.

Mindenkinek ez az érdeke, de ehhez partnerségre épülő szemlélet kell az összes résztvevőtől. Itthon még egyértelműen nem történt meg ez a paradigmaváltás."

Szinte valamennyi sporthoz köthető területen akadnak még kiaknázatlan lehetőségek. Az edzők hozzáértése és felkészültsége általában elvitathatatlan, de az innovációra nem azonos mértékben nyitottak a szakemberek.

A magyar sport szemlélete kénytelen fejlődni és más országokkal lépést tartani.

A már említett táplálkozás és táplálékkiegészítés mellett a mentális felkészülés, a különböző szakemberek és kezelések, mint oszteopátia, speciális masszázsok, a regenerációt segítő lehetőségek, a megfelelő mobilitás, minőségi levegő, légzéstechnika, jobb alvásminőség, de még a szükséges edzőtáborok finanszírozása is mind olyan fontos részletek, nem beszélve a sportolók egzisztenciális biztonságáról, életpályamodelljéről, oktatásáról, amikből a győzelemhez szükséges plusz 1-2 százalék kinyerhető, és Magyarországon nem kapnak elég figyelmet.

“Sok esetben az az álláspont, hogy

ha nekünk is jó volt így régen, mi is így készültünk fel, akkor jó lesz neked is. A baj csak az, hogy a versenytárs sportnemzetek nem így gondolkodnak.

A párizsi INSEP-ben, ahol a francia válogatott sportolók készülnek, minden adott, a nyitottság alapszabály. Amikor francia világbajnok cselgáncsozónk Clarisse Agbegnenou érdeklődött a táplálékkiegészítőktől és házhoz vittük neki a megoldást, a francia szakemberek pozitívan és konstruktívan fogadták a sportoló igényét. Ezeken a piacokon minden újítást, lehetőséget be fognak építeni a felkészülésbe, hogy eredményesek legyenek. Ha erre a megújulásra nem képes a magyar sportélet, nem érti meg, hogy közös érdek a széles látókör, akkor belátható időn belül búcsút inthetünk azoknak a sikereknek, amivel a magyar sportolók eddig elkényeztettek minket. Mi egy sportnemzet vagyunk, egyszerűen így szocializálódtunk. A társadalom hősként tekint a bajnokainkra, az olimpiai cím értéke felbecsülhetetlen. A nem túl távoli jövőben a szükséges változtatások nélkül Párizsban szinte biztosan, de akár már a 2020-as tokiói olimpián is kellemetlen meglepetés és csalódás érheti a magyar szurkolókat. Ezért is remélem, hogy nem zárkózunk be” - összegzett Körösparti.

