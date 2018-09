Bicsák szenzációs futással harmadik az U23-as triatlon-vb-n

Bicsák Bence Montrealban lett kilencedik, Faldum Gábor is az élmezőnyben volt.

Bicsák Bence a harmadik helyet szerezte meg az ausztráliai Gold Coast-on rendezett U23-as triatlon-világbajnokságon. A mezőny másik magyarja, Dévay Márk a 11. helyen végzett.

Bicsák elég nehéz helyzetben volt a futás előtt, elég messzire került tőle az élcsoport, de jól sikerült az üldözőversenye. Sorra fogta be az ellenfeleket, az egész mezőny második legjobb futóidejét produkálva (31:06-ot ment 10 kilométeren) végül a harmadik helyen finiselt. Az új-zélandi Taylor Reid már csak 23, a brit Samuel Dickinson csak 11 másodpercre volt tőle.

Bicsák másodszor lett vb-bronzérmes az U23-asok között, 2016-ban is volt dobogós, de már a felnőttek között is számolni kell vele, nyert már világkupafutamot (tavaly Tiszaújvárosban) és a világbajnoki sorozatban is volt már top 10-es.

Fotó: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook

„Ez hihetetlen volt. Szörnyű volt az úszásom, a vízben örült napom volt, a második csoportban voltam kerékpár közben, nagyon keményen dolgoztam, hogy ne menjen el túl messzire az első csoport. A futás előtt nem gondoltam, hogy elérhetem a dobogót. Több mint másfél percre voltam az elejétől. Hihetetlen, hogy végül dobogós helyen értem célba" – idézte Bicsákot a világszövetség honlapja.

A női U23-as mezőnyben Sebők Klaudia volt az egyetlen magyar induló, őt kerékpározás közben lekörözték, nem fejezhette be a versenyt.