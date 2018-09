Nincs rendes pálya, kanyarban kell evezni az ob-n

Hátha még tengerünk is lenne! 6 km-t eveztek.

Kényszerből nem hivatalos versenypályán, Csepelen rendezik a 119. evezős országos bajnokságot.

Pető Tibor, a magyar szövetség elnöke - a sportág kétszeres világbajnoka - az MTI-nek elmondta: miután a megszokott helyszínek, Velence és Szeged a pályákon zajló átalakítási munkálatok miatt kiestek, alternatív lehetőségként még a külföldi rendezés lehetősége is felmerült.

A Duna csepeli szakaszán az evezősök számára nem megfelelő a vízfelület a versenyzéshez, hiszen nincs meg a szükséges két kilométeres egyenes szakasz – a rajt után kis ívet kell menniük –, de a szokásos hat hajó sem fér el egymás mellett, így négyhajós futamokat rendeznek.

„Környező országok nemzetközi pályáiról beszéltünk az elnökségben, végül szakmai és gazdasági okokból úgy döntöttünk, hogy inkább a csepeli rendezést vállaljuk be. Most is csak kényszerből tesszük, de miután a főpróbának tekintett utánpótlás ob jól sikerült, bízunk benne, hogy a felnőtt és masters mezőny esetében sem lesz gond" – mondta Pető Tibor.

Régóta szó van arról, hogy Csepelen lesz evezős pálya, még Budapest olimpiai pályázatába is bekerült a terve, de még várat magára a megvalósítás.