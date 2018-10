Ha kicsit odébb talál el a labda, meg is halhattam volna

A Ryder-kupán fél szemére megvakult nő azt állítja, hogy meg is halhatott volna a golfversenyen. Jogi lépéseket tervez a szervezők ellen.

A francia Corine Remande a BBC-nek nyilatkozta azt, hogy sokkal súlyosabb sérülést is szenvedhetett volna a jobb szemét eltaláló labdától. "Ha egy kicsit odébb talál el a labda a fejem jobb oldalán, végem lehetett volna, most nem tudnék önnel beszélni. Halott lennék. Az orvos rögtön mondta a férjemnek, hogy nagy becsapódás volt a szemembe, és lehetetlen, hogy újra lássak vele."

Remande nem a szemét kiütő játékost, Brooks Koepkát okolja a történtekért, de úgy véli, hogy a szervezők mulasztásokat követtek el. Szerinte a versenybíróknak figyelmeztetniük kellett volna a nézőket, hogy érkeznek a labdák, és hogy a drive nevű ütésfajtát (ezzel tudnak a legmesszebbre ütni, tehát a legmagasabban is szál) választották a játékosok. A nő azt is kifogásolja, hogy a szervezők nem látogatták meg a kórházban balesete után, és hogy a golftorna helyszínén és a belépőkön sem figyelmeztették a nézőket a veszélyre.

A rendezők azt nyilatkozták, hogy a versenybírók többször is kiáltottak, ha labdák érkeztek, arról pedig ők sem tudhattak előre, hogy a versenyzők milyen ütésfajtákat választanak. Azt is mondták, hogy a jegyeken figyelmeztették a nézőket, arról is írtak, hogy eltévedt labdák is érkezhetnek közéjük.

Keith Pelley, a Europe Tour főigazgatója azt is mondta, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a családdal és felajánlották nekik a segítségüket.