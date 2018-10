Álomidővel nyert a legendás ironmanen, lánykéréssel finiselt

Patrick Lange törte át először a nyolcórás álomhatárt a triatlonisták kultikus versenyén, a Hawaii Ironmanen. A német versenyző 3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és egy maratonfutás után, a célvonalon kérte meg barátnője kezét.

Magát a triatlon születését is Hawaii-ra teszik, így az ottani ironmanen nyerni mindig óriási presztízst is, a győzelem egyben világbajnoki címet jelent. Már maguk a távok elég emberpróbálók, amit tovább nehezíthet az állandó hőség, a hullámzó óceán, a legtöbbször élénk szél és a kemény kaptatókat is tartalmazó futóútvonal.

A legelső Hawaii Ironmanen Gordon Haller 11 óra 46 perc 58 másodperccel győzött, pár év alatt ugrásszerű volt a fejlődés, 1984-ben Dave Scott már kilenc órán belüli eredménnyel nyert, majd az 1990-es években egyre közelebb kerültek a nyolc órához, a belga Luc Van Lierde 8:04:08-a tűnt sokáig megdönthetetlennek. Az új csúcsra 2011-ig kellett várni, az új-zélandi Craig Alexander 8:03:56-ra javított. Tavaly megint megdőlt a rekord, Lange vitte le 8:01:40-re. Az álomhatárt más versenyeken már évekkel korábban áttörték, 7 óra 44 a legjobb idő most, de a hawaii pálya a nehezebbek közé tartozik, ott más dimenziót jelent nyolc óra alá kerülni.

Hogy ezt most összejött, az annak is köszönhető, hogy szokatlanul kedvezőek voltak körülmények, elmaradt az erős szél, úszás közben sem voltak nagy hullámok, a kerékpáron is nagyon jó időket mentek, a felhős ég és a korábban szemerkélő eső pedig a futáshoz is hűvösebb időt teremtett. Az ausztrál Cameron Wurf meg is döntötte a kerékpáros pályacsúcsot, 4 óra 10 perc alatt nyomott le 180 kilométert, ő is kezdte meg először a futást. Lange is közel hétperces hátrányban vágott neki a maratonnak, de a mezőny egyik legjobb futója, feldolgozta magát az élre, és nem is nagyon veszélyeztették az első helyét, 7:52:39-cel futott be a célba.

Ahol is Lange egy rövid nyilatkozat után letérdelt, és megkérte barátnője, Julia Hofmann kezét. Itt is sikert ért el, igen választ kapott.

A férfiaknál második Bart Aernouts is a nyolc órán belül ért célba (7:56:41), a harmadik David McNamee is a régi pályacsúcson belül teljesítette a távot.

A női versenyben a svájci Daniela Ryf sorozatban negyedszer nyert, ő is hatalmas rekordot ment, több mint húsz perccel javította meg a korábbi csúcsot, 8:26:16-tal győzött.