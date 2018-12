Nyomasztó külön terhet kapott a legjobb magyar súlyemelő

A legjobb magyar súlyemelő, Nagy Péter Katarban indult el egy meghívásos versenyen, bár a súlycsoportjában nem fért fel a dobogóra, a legjobb eredményt érte el a nyílt versenyben. Erről a facebook oldalán is írt. Ezt mondta:

A dream team megint kihozta a helyzetből, amit csak lehetett. Pubikával mindig jó versenyeink vannak, ez most is beigazolódott. Sajnos a dobogóra nem fértem fel, igazából egy külön versenyen vettem részt, amit a nyakamba varrtak és győztesen jöttem ki. Ahogy mondani szokás, nincsenek véletlenek, a rajtszámom is valószínű ezért volt 1-es!