Történtek ám jelentős dolgok a futball világában szenteste is

Ha karácsony és futball, akkor mindenkinek a Boxing Day jut eszébe, az angol élvonal hagyományos december 26-i fordulója (mondjuk most szerdán speciel az olasz élvonalban, a Serie A-ban is lesz forduló). Csakhogy december 24-én sem állt le a világ labdarúgása, még ha nem is a világ legkomolyabban jegyzett bajnokságai és válogatottai játszottak.

Volt ugyanis két válogatott meccs is. A világranglistán amúgy 29. helyen – szóval jócskán előttünk – álló irániak Palesztinával játszottak (99.) Dohában egy barátságos meccset. A vége 1-1 lett, az iráni Taremi 50. perces gólját Cantillana a 83.-ban egyenlítette ki. Az esélytelenebb palesztin válogatott amúgy nyolcadik meccse veretlen, és nemcsak olyan csapatokkal játszott, mint Nepál vagy Banglades, hanem Kínával is.

A kínaiak (76.) szintén meccseltek hétfőn, szintén Dohában, Irakkal (88.) játszottak, és kikaptak 2-1-re. Az irakiak a 22. percben vezettek (Ahmad Ibrahim), a 44.-ben Lej Vu egyenlített, a 69.-ben Mohanad Ali lőtte az utolsó gólt.

A két ázsiai válogatott meccs mellett kilenc – főleg afrikai – ország tíz bajnokságában volt forduló. Az egyetlen jegyzett ezek közül a török liga, ahol az élvonalban, a Super Ligben a Fenerbahcse is játszott. Az öt éve még bajnokságot nyert, összesen 28-szoros bajnokcsapat, amiben olyan játékosok vannak, mint a 63-szoros válogatott kapus Volkan Demirel, most csak utolsó előtti (17. a 18-ból), így a 6. helyezett Antalyaspor elleni idegenbeli 0-0 nem is volt rossz eredmény (ráadásul a 75. perctől emberhátrányban voltak), és a 15. helyezettől csak 1 pontnyira vannak. Érdekes módon 0-0 lett a másik két török meccs is, a szintén élvonalbeli Akhisarspor-Konyaspor és a másodosztályú Altinordu-Giresunspor is.

És ami még történt:

Véget ért a 16 csapatos malawi bajnokság, az utolsó meccsen a már a forduló előtt bajnok Big Bullets 2-1-re verte a Civil csapatát.

A szudáni élvonalban élre állt az Al-Merreik, miután idegenben 1-0-ra legyőzte az Ahli Kartoumot. Ez talán nemcsak Pomper Tibit nem lepte volna meg, a hazaiak a nyolccsapatos bajnokság hatodik helyén állnak, az Al-Merreik ezzel a győzelemmel az élre került, 4 meccsen 10 pontot szerzett.

A marokkói élvonalban a Rapide Oued Zem az elmúlt nyolc meccséből hatodszor játszott döntetlent (a másik kettő vereség volt, szeptember 16. óta egyetlen meccset tudtak megnyerni).

Náluk is pocsékabbul teljesít az iraki Al Diwaniya, akik 12. meccsükön maradtak nyeretlenek, 9 pontjukkal a 20 csapatos Szuperligában az utolsók. (A mezőny amúgy szoros, ha nyertek volna, a 15. helyre ugrottak volna előre.)

December 25-én, karácsony első napján viszont tényleg nem lesz a világ egyetlen jegyzett bajnokságában sem meccs, csak három válogatott mérkőzést rendeznek. Vietnám Észak-Koreával, Afganisztán Türkmenisztánnal, míg Katar Kirgizisztánnal játszik.