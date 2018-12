Darts-vb: Van Gerwen felmosta a padlót Andersonnal, harmadik vb-címéért mehet

Előrehozott döntőnek is beillett a londoni PDC darts-világbajnokság második elődöntője, amiben két kétszeres világbajnok, az elsőként kiemelt holland Michael van Gerwen, illetve a negyedik helyen rangsorolt skót Gary Anderson találkozott. Ez a páros játszotta a 2017-es döntőt, akkor Van Gerwen 7-3-ra nyert az akkori kétszeres címvédő ellen.

Az első szett még izgalmasan kezdődött, Anderson egyből brékelt – egy 180-asnak is köszönhetően –, de sok hibával folytatta, így Van Gerwen egyenlíteni tudott, 2-2 után pedig be is húzta a szettet a holland. Ezután viszont gyorsan darálásba ment át a meccs: a második szettre megmaradt Van Gerwen lendülete, de segített neki az is, hogy Anderson ugyanis dupla 18-cal nem tudott kiszállni, így a holland brékelt, majd hozta saját kezdését, és egy 15 nyilas leggel a második szettet is. Anderson a harmadik szettben sem tudta megszorítani holland ellenfelét, aki ezt is 3-0-ra nyerte.

A szorult helyzetbe került skót a negyedik szettben előre próbált menekülni, de az első legben nem tudott kiszállni, Van Gerwen pedig 87-ről simán be tudta fejezni, újra előnybe kerülve. Anderson a harmadik legben két 180-assel kezdett, és még egy hibával is szépíteni tudott 2-1-re. Sokra viszont ezzel sem ment, a könyörtelen holland a negyedik leget behúzva már 4-0-ra ment a szetteket nézve.

Nehéz volt elképzelni, hogy még van hova, de Van Gerwen még jobban rákapcsolt, és egy újabb 3-0-ra megnyert szettel a negyedik vb-döntője küszöbére került. Anderson itt már talán csak egy becsületszett megnyerésében bízott, de elkapta a fonalat, és a kis hullámvölgybe kerülő holland hibáit kihasználva 2-0-s előnyhöz jutott a hatodik szettben. A közönség hangja is megjött egyből, a skót mellé álltak a hollanddal szemben, de Van Gerwen hamar feltámadt, és villámgyorsan visszajött 2-2-re, de az ötödik legben Anderson villant, és életben maradt.

A hetedik szettben megint Anderson került előnybe, de a második leg végén jött a fordulópont – a skót előbb 6-ról, majd 40-ről nem tudott kiszállni, ez a két hiba pedig elég volt ahhoz, hogy Van Gerwen fordítson 2-1-re, majd a lendületet megtartva 90-ről kiszállva megnyerje a hetedik szettet, és vele az elődöntőt. A holland 104,76-os átlaggal zárta az elődöntőt, mindkét félnek 11 180-asa volt, Anderson viszont pár felvillanást leszámítva nem találta a formáját.

A 2013-as junior-világbajnok mehet Van Gerwen ellen

A másik ágon, az angolok csatájában Michael Smith győzött Nathan Aspinall ellen 6-3-ra. A 28 éves, korábbi U21-es világbajnok dartsos erősen kezdett, és az első két szettet 3-0-ra megnyerve megnyugtató előnyre tett szert, de Aspinall innen még fel tudott állni, és visszajött 2-2-re, majd 3-3-ig tartotta is magát, onnan viszont Smith rákapcsolt, és 6-3-ra behúzta az elődöntőt.

Vb-elődöntőhöz méltó csata volt, Smith és Aspinall is 100-as átlag fölött zárt, de a 100 fölé emelkedés is kevés volt utóbbinak a 10. kiemelt elleni csatában.

A döntőt Smith és Van Gerwen között január 1-én, kedden rendezik majd. Smith első, Van Gerwen negyedik döntőjére készülhet – a holland 2014-ben és 2017-ben volt világbajnok, előtte 2013-ban a dartslegenda Phil Taylortól kapott ki.

Elődöntők

Michael Smith-Nathan Aspinall 6-3 (3-0, 3-0, 2-3, 1-3, 3-2, 2-3, 3-1, 3-1, 3-0)

Michael van Gerwen-Gary Anderson 7-1 (3-2, 3-0, 3-0, 3-1, 3-0, 2-3, 3-1)