Óriásjárvány a téli olimpián, hazaküldtek 1200 biztonsági őrt

Norovírus csapott le a pénteken induló phjongcshangi téli olimpia stábjára, 41 biztonsági őrnél tapasztaltak súlyos hányással és hasmenéssel járó tüneteket, őket kórházba is kellett szállítani vasárnap, ezért

a szervezők még nagyobb járványtól tartva hazaküldtek 1200 biztonsági őrt napokkal a megnyitó előtt.

A helyükre 900 katonát vezényeltek hétfőn, jelentette be a szervezőbizottság. Addig maradnak, amíg a civil őrök rendbe nem jönnek, időközben ők látják el a 20 helyszín biztonsági ellenőrzését, írja a CNN.

A 2017-es londoni atlétikai vb-n is gondot okozott a norovírus, akkor legalább 30 sportoló és segítő dőlt ki. Mivel a norovírus napokig képes életben maradni a gazdatesten kívül is, könnyen tud járványt okozni, ettől tarthatnak most Dél-Koreában.

Pedig nem ez az egyetlen gond, Észak- és Dél-Koreában legalább 80 ezer sertésinfluenzás beteg van, madárinfluenza miatt pedig egymillió baromfit és félmillió tojást semmisítettek meg nemrég.

(Borítókép: Alexander Hassenstein / Getty Images Hungary)