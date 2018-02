Hatezer adag asztmagyógyszerrel érkeztek a norvégok az olimpiára

A norvég olimpiai csapat több mint 6000 ezer adag asztmagyógyszert vitt magával Phjonghcshangba, értesült az NRK.

Az asztma és az élsport kapcsolatát régóta vizsgálják. Elsőre furcsa, hogy a profi sportolók között az átlagosnál nagyobb számban fordulnak elő asztmások. Több tanulmány viszont állítja, hogy maga a sport közbeni szapora levegővétel is lehet hajlamosító tényező, a téli sportolóknál pedig a hideg és száraz levegő is okozhatja a betegséget.

Persze az is feltételezhető, hogy több sportoló csak kamuzik, amikor asztmára írat fel gyógyszert, ami aztán doppingként működik. A norvégok egyik legjobb sífutójának, Martin Jönsrud Sundbynak is volt már ebből gondja, a megengedettnél több szalbutamolt szippantott be. El is tiltották miatta két hónapra és bukta a világkupáját. A norvégokat többször kritizálták azért, hogy nemcsak spray-ket, hanem porlasztókat is használtak a gyógyszer bevitelére.

A norvégok és más csapatok sem titkolják, hogy mennyi gyógyszert visznek magukkal Dél-Koreába, feltételezhető, hogy nem doppingolni akarnak, még ha a légzéskönnyítők pozitív hatásait ki is használhatják.

Az NRK tételesen sorolja, hogy milyen szerekkel utaznak a norvégok: 1800 adag Symbicort, 1200 adag Atroven, 1200 adag Alvesco, 1200 adag Airomir és 360 adag Ventoline van a csapat patikájában, de azt is elmondták, hogy még a sportolók maguknak is visznek gyógyszereket és porlasztásos inhalátorokat.

A finn, a svéd és a német csapat is vitt ki asztmagyógyszereket az olimpiára, de jóval kisebb mennyiséget, mint a norvégok.