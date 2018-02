Hekkerek, horrorbukás, hurráhangulat

A 2018-as téli olimpia első igazi versenynapja – a pénteki megnyitó napján is voltak már versenyek, de szombaton már érmeket is osztottak – a várakozásoknak megfelelően jól sikerült a magyar sportolóknak. A rövidpályás gyorskorcsolyázók (short track) 1500 méteres versenyében több magyar induló is volt, a Liu testvérektől a döntőbe jutásra, sőt, a pontszerzésre is lehetett számítani.

Végül, bár esett, Liu Shaolin Sándor ott lehetett a mamutverseny mamutdöntőjében, kilencedmagával az aranyért korcsolyázhatott. A dobogóra végül nem sikerült fellépnie – épp előzésben volt, amikor belekeveredett egy kisebb ütközésbe –, bár nem is ez a szám az ő igazi erőssége. Az 5. hellyel így is olimpiai pontszerző lett. Liu Shaolin versenynapjáról bővebben itt olvashat >>

Szintén gyorskorcsolya: női 3000 méteres váltóban B döntős lett a magyar csapat. 1500 méteren Liu Shaoangot kizárták, ő végül a 20., míg Burján Csaba a 30. lett. A nők 500 méteres egyéni futamában Keszler Andrea és Jászapáti Petra is továbbjutott a negyeddöntőbe, ami kedden lesz.

Fotó: Bernat Armangue / MTI Jászapáti Petra (középen) a brit Charlotte Gilmartin (jobbra) és az orosz Jemina Malagics (balra) ütközése a rövidpályás gyorskorcsolya-verseny női 500 méteres selejtezőjében

Az első napon öt számban avattak bajnokot, az első aranyat a svédek nyerték, a németeknek már két olimpiai bajnokuk van, a hollandoknak és a dél-koreaiaknak van még egy-egy. A norvégok és a hollandok négy-négy érmet szereztek az első versenynapon, Norvégia 3 ezüstöt és egy bronzérmet, a hollandoknak két ezüst és egy bronz jött össze. A hollandok 3000 méteres gyorskorcsolyában mindhárom érmet elvitték, a norvégok kettőt a síugrásban, csak épp aranyat nem.

A nap további hírei

Meghekkelték az olimpiai szervezőbizottság szervereit. A támadók a játékok szempontjából kritikus rendszerekben nem tudtak kárt tenni, de az olimpia honlapja egy ideig például nem volt elérhető.

A téli olimpia első aranyérmét az ezzel már háromszoros olimpiai bajnok svéd Charlotte Kalla nyerte, aki a női sífutók 15 kilométeres versenyében. Mögötte a 37 éves, hatszoros olimpiai bajnok norvég Marit Björgen ért célba, akinek ez az ezüst a 11. olimpiai érme, ezzel a nők között ő lett a valaha volt legeredményesebb téli olimpikon.

A német Laura Dahlmeier a viharos szél ellenére hibátlan lövéssel nyerte a sílövők női 7,5 kilométeres sprintversenyét.

Svéd-japán meccsel megkezdődött a női hokitorna, a csoportgyőzelemre esélyes svédek csak 2-1-re tudtak nyerni.

Borzasztó nagyot bukott az egyik snowboardos: a svéd Mans Hedberg az utolsó ugrását nem tudta megfogni, a leérkezésnél átpördült és a fejét is odaverte a lejtőhöz.

Nyitókép: Liu Shaolin Sándor és az amerikai John-Henry Krueger összeakadása a rövidpályás gyorskorcsolya-verseny férfi 1500 méteres középdöntőjében (Czeglédi Zsolt/MTI)