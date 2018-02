A rajt után a havon feküdt, ráestek, majd megnyerte az őrült futamot

Az új technikát kitaláló Siitonen viszont nem lett olimpiai bajnok, viszont még most is használják a róla elnevezett lépést.

A phjongcshangi olimpia első férfi sífutószáma, a síatlon óriási izgalmakat és örült versenyt hozott. A norvégok taktikája tökéletesen működött, meg is szerezték mindhárom érmet. Az arany meglepetésre a rögtön a rajt után bukó Simen Hegstad Krügeré lett.

A 15 kilométer klasszikus és 15 kilométer szabadstílusú sífutásból álló szám favoritja között voltak norvégok, de a legtöbben inkább Martin Johnsrud Sundby vagy az új sztár, Johaness Hösflot Klaebo győzelmére fogadtak volna. Az esélyesek között persze ott volt a címvédő Dario Cologna is.

Alig startolt el a mezőny, máris bukás volt, a boly elején futó Krüger fennakadt és elesett, majd még rá is zuhantak, alig tudták kibogozni az egymásba akadó léceket és botokat, négyen kerültek rögtön fél perc körüli hátrányba. Ez a különbség reménytelennek tűnt, mert a finn Iivo Niskanen öngyilkos tempót kezdett diktálni. Szét is kapta a mezőnyt, hatan maradtak az esélyesek.

Niskanen érezte, hogy túlvállalta magát, tíz kilométer után leállt, átengedte a vezetést, emiatt lassult is a tempó. A pihenősebb szakasz esélyt adott a felzárkózásra, felduzzadt az élboly. Krüger is felzárkózott. A második 15 kilométerben 13-18 fős élmezőny alakult ki.

A norvégok jól taktikáztak, az utolsó három körben felváltva húzták a tempót, előbb Hans Crister Holund ment el, majd Sundby is próbálkozott iramváltással. Az utolsó kör kezdete előtt Krüger szakadt el az élbolytól. Nem is biztos, hogy komolyan vették a támadását. A riválisok a többi norvégtól tartottak, vagy már eléggé kikészültek Niskanentől. Nem kezdtek üldözésbe, Krüger egyre nagyobb előnybe került, az utolsó három kilométerre húsz másodperce volt. Végig tudta vinni a támadást, annak is köszönhetően, hogy csapattársai visszafogták a mezőnyt.

Sundby az utolsó másfél kilométeren még szétszakította magát, de nem volt esélye utolérni Krügert. Második lett, megint nem jött össze neki az olimpiai arany, eddigi két olimpiáján két ezüstöt és két bronzot szerzett. A harmadik helyet Holund szerezte meg. Negyedikként a rajt után szintén bukó orosz Szpitszov érkezett. A címvédő Cologna a hatodik lett.

Sífutás, férfi 15+15 km:

1. Simen Hegstad Krüger (Norvégia) 1:16.20 óra

2. Martin Johnsrud Sundby (Norvégia) 8.0 mp hátrány

3. Hans Christer Holund (Norvégia) 9.9 mp h.