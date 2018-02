A nap, amikor győzött, aki még sose nyert, és elbukott, aki mindig

A téli olimpián vasárnap nem volt magyar versenyző. Izgalmas és feledhetetlen pillanat így is akadt, nem is kevés.

Az egyik ilyen Simen Hegstad Krüger versenye volt. A norvég sífutó

úgy kezdte a versenyt, ahogy a legrosszabb álmainkban (ha már Krüger, értik, haha) kezdődhet egy verseny: bukással.

Ráadásul nemcsak elesett, hanem jó pár versenytársát magával rántotta, mint visszalépett Botka László az MSZP-t. Ember legyen a talpán, sőt, a sílécén, aki ilyen helyzetből talpra áll, de Simen Hegstad Krüger nem egy Molnár Gyula, és szerencséjére a 15+15 km-s sífutás sem az a kimondott sprint szám. Így volt ideje rendezni a sorokat, és bő egy és negyedórával később elsőként ért célba. A norvégok egyébként taroltak ebben a számban, mint szombaton a hollandok a 3000 méteres gyorskorcsolyázásban: mindhárom érmet megszerezték.

A hollandoktól vasárnap 5000 méteren is triplázást vártak, ám duplázás sem lett, csak Sven Kramer tudott dobogóra állni. Ő viszont a tetejére, így sorozatban harmadszor nyert olimpiát, és összességében már négy olimpiai aranynál jár.

Krügerhez hasonlóan örökké emlékezetes nap lesz a vasárnapi a 17 éves amerikai Redmond Gerardnak is. A snowboard slope style döntőjében két kör után csak a 11., utolsó helyen állt, aztán az utolsó etapban szinte hibátlanul ment végig a pályán, a forgásai is tökéletesek voltak, és ezzel meg is nyerte az olimpiát (ez volt az amerikaiak első aranya Pjongcsangban).

Snowboardban nemcsak a győztes, de a bronzérmes versenyző is élete versenyét futotta, majdnem szó szerint. A kanadai Mark McMorris ugyanis 10 hónapja, 2017 márciusában félholtan feküdt egy kórház intenzív osztályán, miután Kanada egyik leghíresebb síterepén, Whistlerben fának ütközött. A balesetéről és a felépüléséről itt olvashat bővebben >>>A női snowboardosok versenyét viszont előbb elhalasztották az erős szél miatt, majd úgy döntöttek: a teljes 27 fős mezőny döntőbe jutott, vagyis hétfőn mindenki az aranyért mehet.

És, ha más előjellel is, de felejthetetlen versenye volt férfi egyes szánkóban a Felix Lochnak is. A címvédő (sőt, már Vancouverben is győztes) német sportoló a döntőben az utolsó, negyedik futamot még az ebben a sportágban elég jelentősnek mondható 192 ezredmásodperces előnnyel kezdte. Ekkor azonban hatalmasat hibázott, így elbukta az aranyat – sőt, a dobogóról is lemaradt, ötödik lett –, a győzelmet a 23 éves osztrák David Gleirscher szerezte meg.

Ő egyébként élete első felnőtt versenyét nyerte, világversenyen eddig csak a juniorok között volt értékelhető eredménye (2013-ban világbajnoki bronz-, egy évvel később aranyérem).

Ami még vasárnap történt

A szervezőbizottság elhalasztotta a férfi lesiklást is, szintén az erős szélre hivatkozva. Az új időpont magyar idő szerint csütörtök hajnal.

Megerősítették, hogy szombaton kibertámadás érte az olimpia szervereit.

Az amerikai sízők marveles síruhákat kaptak.

A női hokitornán az USA csak 3-1-re verte a finneket – a harmadik egy üres kapus gól volt az utolsó percben –, Kanada viszont sima 5-0-val intézte el az oroszokat.

A műkorcsolyázók csapatversenyében megszületett Pjongcsang első világrekordja: orosz Jevgenyija Medvegyeva 81,06 pontot kapott a rövidprogramban.

Női mogulban a francia Perrine Laffont nyerte az aranyat, kanadai ezüst- és kazah bronzérem született ebben a számban.

A biatlon sprintszámában egy kanadai testvérpár is indult. a 61. helyet Scott Gow szerezte meg, öccse, Christian Gow előtt, aki a 62. lett.

Éremtáblázat két nap után

Arany Ezüst Bronz Németország 3 0 1 Hollandia 2 2 2 Norvégia 1 4 3 Egyesült Államok 1 1 0 Ausztria 1 0 0 Franciaország 1 0 0 Koreai Köztársaság 1 0 0 Svédország 1 0 0 Kanada 0 3 1 Csehország 0 1 1 Finnország 0 0 1 Kazahsztán 0 0 1 Orosz sportolók 0 0 1 Olaszország 0 0 1

