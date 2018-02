Olimpiát 17 évesen is lehet nyerni, és úgy is, hogy egy hatalmas bukással kezdjük a versenyt.

A célkapu mellett egy kameraállványt is ledöntött a viharos szél.

Az erős szél már rendesen átalakított az olimpiai alpesisí-programját, és mivel még szerdán is hasonló lesz a időjárás, újabb módosításokra lesz szükség.

A szervezők a szombatra tervezett férfi lesiklást és a szombatra kiírt női óriás-műlesiklást is kénytelen voltak elhalasztani csütörtökre. A viharos erejű szélben egyrészt nem járnak a síliftek, másrészt veszélyt is jelentenek a széllökések, harmadrészt a fair versenyt sem biztosítják, jó hátszéllel tizedeket lehet nyerni egy-egy futam alatt.

Az időjárás miatt a keddi férfi kombináció is veszélybe került, és a szerdai női szlalommal is lehetnek bajok.

„Nem látunk nagy változást holnapra és szerdára sem. Mindannyian tudjuk, hogy a nagy széllökések miatt nem lehet gyorsasági számokat rendezni. A holnap döntő nap lehet, de akár nagyon könnyűvé is válhat, ha felkelünk, és látjuk, nem járnak a síliftek." – idézte a Reuters Markus Waldnert, az alpesi versenyek versenyigazgatóját.

Ha járnak a liftek, még akkor is lehet halasztás, a férfi kombinációt rajtja csúszhat el órákkal, a lesiklást később kezdhetik, és így a szlalom villanyfényes versennyé válthat.

Waldner bízik benne, hogy csütörtökön már nem lesz problémájuk, és simán lemegy a férfi lesiklás és a női óriás-műlesiklás is. Igaz, arról is beszélt, hogy azon is gondolkodott már, hogy a lesiklást előre hozza szerdára.