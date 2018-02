Tél tábornok áll nyerésre az alpesi lejtőn

Azt már az olimpia rajtja előtt sejteni lehetett, hogy ez lesz az utóbbi időszak leghidegebb olimpiája.

Vasárnapra meg is érkezett nagy széllel az igazán sarkvidéki hideg. Mert a megnyitóra ugyan mínusz tízet vártak, akkor csak mínusz ötig hűlt le a levegő.

Vasárnap viszont délben is mínusz 12 fok volt, és a szél miatt a lesiklást el is kellett halasztani. A biatlonnál is kusza eredmény született, rengeteg lövőhibával.

A szél nem csillapodott hétfőre sem, a nők óriásműlesiklásának megrendezésére esély sem volt. A célkaput gyorsan összedöntötte, de egy tízméteres állvány tetején lévő kamerát is mélybe a dobott.

Mutattak olyan felvételt, hogy az széljelző vízszintesen áll, olyan viharos az ereje. Ahol hó is van, ott a hófúvás is adott.

A sok halasztás miatt az első hét végén zsúfolt lesz a program, de a második hét elején is torlódás várható.