Svéd meglepetésarany, német rekordpontszám és norvég menetelés

Jó nap volt a mai a norvég olimpikonoknak, három aranyérmet sikerült ugyanis behúzniuk, a sífutó Ragnhild Haga, a sílövő Johannes Thingnes Bö, valamint az alpesi síző Aksel Lund Svindal is nyerni tudott csütörtökön. Nem csak ők örülhettek persze, hanem például a világrekordot beállító német műkorcsolyapáros, vagy a svéd Hanna Öberg, aki óriási meglepetésre megnyerte a 15 km-es egyenkénti indításos biatlonversenyt.

A csütörtöki program a női óriás-műlesiklással kezdődött, ahol egyértelműen az amerikai Mikaela Shiffrin volt a favorit, aki az első futamban nem tudott élre állni, a másodikban azonban ellenállhatatlan volt, az addig első helyen álló olasz Manuel Mölgg pedig nem bírta a nyomást, így a 22 éves amerikai húzta be a számot. Hozmann Szonja a 49. helyen végzett, Maróty Mariannt viszont utólag kizárták korai rajt miatt.

A férfiaknál nem volt címvédés, az osztrák Matthias Mayer csak a hetedik helyen ért célba, az olimpiára kétszeres világbajnokként érkező norvég Aksel Lund Svindal, viszont nagyot ment, így a vancouveri, szuperóriás-műlesiklásban szerzett első helye mellé most már ebben a számban is van olimpiai aranya, bár ehhez az is kellett, hogy honfitársa Kjetil Jansrud elrontsa az utolsó ugratót. A magyar Kékesi Márton az 53. helyen végzett.

A pályafutása során eddig csupán egyetlen világkupa-győzelmet arató Haga simán nyerte meg a női szabadstílusú 10 kilométeres versenyszámot, kettővel hátrébb azonban jóval szorosabb volt az állás, Marit Björgen és a finn Kristina Pärmäkoski futotta tizedre ugyanazt az időt, így végül holtversenyben mindketten harmadikak lettek. A magyar versenyző, Szőcs Emőke a 77. helyen végzett.

A férfi sílövőknél 20 kilométeren a háromszoros világbajnok Johannes Bö szerzett aranyat, aki két lőhibát is vétett ugyan, de nem adtak fel, óriási futással mégis becsúszott az első helyre, így a borzasztó kezdés után úgy tűnik ő is beindult az olimpián.

A németek ma is fantasztikusak voltak, az Aljona Savchenko - Bruno Massot páros a negyedik helyről világrekordot érő szabadprogrammal szerezte meg az első helyet, emellett pedig a szánkó vegyes váltójában is behúztak egy aranyat, így a a férfi egyéni számot leszámítva az eddigi összes számban szánkós számban győztek Phjongcshangban.

A férfi snowboardosoknál a francia Pier Vaultiernek összejött a címvédés, ami egyúttal azt is jelentette, hogy meglett az első nem amerikai snowboardarany az olimpián, a gyorskorcsolyázóknál pedig a hollandok sorozata tört meg, férfi 10 000 méteren ugyanis a szám 31 éves világcsúcstartója, a holland nemzetiségű, de néhány éve kanadai színekben versenyző Ted-Jan Bloemen győzött. A győzelem egyébként azért is nagy szó, mert a holland Jorrit Bergsma éppen előtte verte rommá saját olimpiai rekordját a számban, Bloemen pedig még ennél is tudott jobb időt menni. Az eddig remekelő Sven Kramer teljesen elfáradt a végére, csak hatodik lett.

A végére maradt az olimpia eddigi talán legnagyobb meglepetése, amit a 22 éves svéd Hanna Öbergnek köszönhetünk, aki az olimpia előtt a legjobb tíz környékén se nagyon végzett világversenyen, az olimpián viszont ez már kétszer is sikerült neki, ma pedig megnyerte a 15 km-es egyenkénti indításos biatlonversenyt. A svéd hibátlanul lőtt, így hiába produkálta a mezőny legjobb futóeredményét a kétszeres olimpiai bajnok szlovák Anastasiya Kuzmina, két lőhibája miatt ez is csak a második helyre volt elég.