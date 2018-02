Nagy feltámadás, a tongai zászlóvivő álma és holland dominancia

Izgalmas versenyeken osztottak aranyérmeket Phjongcshangban pénteken. Az aranyérmeken túlnézve ez volt az a nap, amikor beteljesült a tongai zászlóvivő álma, viszont a hányós betegség riadalmat is okozott. (Percről percre itt olvashatja vissza az eseményeket>>>)

Kezdjük Matthias Mayerrel, aki az olimpia egyik legnagyobb comebackjét mutatta be (talán a norvég biatlonos Johannes Bö után). Az osztrák kedden, a férfi sí kombinációjában kiesett, mert bukott, és elgázolt egy pályamunkást, pénteken viszont megnyerte a szuperóriás-műlesiklást. Ezzel Szocsi után második olimpiai aranyát szerezte meg.

A svájci Dario Cologna nagy fölénnyel nyerte a férfiak 15 km-es klasszikus sífutó számát, sírva ünnepelte a győzelmét. Cologna történelmet írt, hiszen ő az első sífutó, aki ugyanabban a számban három egymást követő olimpián tudott bajnok lenni. Egyébként pedig összesen négy arannyal ő holtversenyben a legeredményesebb svájci téli olimpikon. Ugyanebben a számban a 89. helyen ért célba Kónya Ádám.

A győztessel szinte megegyező figyelmet kapott a tongai Pita Taufatofua, aki az utolsó négy között ért be, de a táv teljesítésével valóra vált az álma. Ő volt az aki a megnyitón félmeztelenül, olajozott felsőtesttel vonult be a a mínusz tíz fokban, ugyanúgy ahogy két éve Rióban, ahol még tekvondósként indult. Utána nyergelt át a sífutásra, amit leginkább homokban tudott gyakorolni, havat összesen 12 hétig látott életében. A verseny végén az utolsók, nem éppen a havas sportokról ismert országokból érkező sífutók álltak össze egy mosolygós kép erejéig.

