Botrány a Kanada-Dánia curlingmérkőzésen

Ritka jelenetek játszódtak le az olimpiai női curlingtorna pénteki fordulójában megrendezett Kanada-Dánia mérkőzésen. Az indulatok a kanadai skip (csapatkapitány) egyik döntése miatt csaptak magasra, mert sokak szerint ellentmondott a végtelenül udvarias légköréről híres sportág alapszellemének .

Jellemző a sportágban uralkodó fair-playre, hogy Rachel Homan megoldása annak ellenére váltott ki tiltakozást, hogy az uralkodó világbajnok csapatkapitánya a szabályok adta lehetőségeknek megfelelően cselekedett.

Az események az ötödik endben (játszmában) vettek drámai fordulatot, amikor az egyik dán hozzáért egy még mozgásban lévő kőhöz. Ez szabálytalanságnak számít, amit a szaknyelvben égett kőnek (burning stone) hívnak. Ilyenkor a vétlen csapat kapitányának három lehetősége van:

figyelmen kívül hagyja a szabálytalanságot, átrendezi a köveket annak megfelelően, ahogy akkor álltak volna, ha nincs szabálytalan közbeavatkozás, kiveszi a játékból az égett követ.

Bár az érintést szinte észre sem lehetett venni, és legfeljebb minimálisan módosított a kő csúszásán, Homan a sportágban legdrasztikusabbnak tartott harmadik opció mellett döntött, azaz kivette a játékból a dánok kövét. Noha a szabályokon belül maradt, a megoldással nemcsak a dánokat és a szakértőket, de saját honfitársait is magára haragította. Az eset után a Twittert elöntötték a curlingrajongók felháborodott bejegyzései, voltak akik szerint Homan bizonyára elfelejtette, hogy az országát képviseli, míg mások szerint a kő eltávolítása sokkal kínosabb volt, mint az esélyessége ellenére eddig mind a három mérkőzését elvesztő csapat szereplése.

Az 1998-as olimpián győztes kanadai női válogatott tagja, Joan McCusker szerint is hibázott Homan.

Szerintem elhamarkodott döntés volt kivenni a követ. Játékban kellett volna hagynia, mert amit tett, nagyon rossz képet festett róla.

Homan döntését vélhetően befolyásolta, hogy a szabálytalanság megtörténtekor Dánia 4-2-re vezetett a mérkőzésen. Ezt követően viszont Kanada 4 pontot csinált míg a Dánok nullát, így 6-4-re fordították az állást. Végül csak lecsapott a karma, a dánok ugyanis később 8-8-ra egyenlítettek, majd a hosszabbításban Homan nagyot rontott az utolsó kőnél, így a dán csapat 9-8-ra megnyerte a mérkőzést.

A találkozó után a dán kapitány, Madeleine Dupont is kifejtette csalódottságát vetélytársa megoldása miatt.

Én nem tettem volna ilyet, de nem vagyunk egyformák. Nem fogok ezen dühöngeni, azt csinál, amit akar.

Amikor arról kérdezték, hogy a vitás eset után jobban esett-e neki a győzelem, őszintén azt felelte, hogy "Igen, jobban".

Homan ezzel szemben azt mondta, hogy ő csak a szabályokat követte. "Ilyenkor több lehetőség van, mi is elkövettük már ezt a hibát a múltban, és a mi köveinket is kivették a játékból. Szóval velünk is történt már ilyen, most velük történt. Ez a szabályokon múlik szerintem."

A vereséggel Kanada helyzete roppant nehézzé vált, a továbbjutáshoz a hátralévő összes (6) mérkőzését meg kellene nyernie az eddig 0-3-mal álló csapatnak, míg a dánok 1 győzelemmel és 2 vereséggel állnak a forduló után.