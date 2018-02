Az unalmas olimpiai nap, amikor Magyaroszág naggyá lett

Amikor ránéztem a phjongcshangi téli olimpia tizedik napjának programjára, előre elkönyveltem, hogy ez lesz a két hét legunalmasabb napja, alig pár számmal, még kevesebb döntővel, aztán tessék, a fél világ Magyarországról és a nem túl acélos, ügyesebben mondva, az olimpiai eszmét megtestesítő Swaney Elizabethről beszél.

Kezdjük is vele. A szabadstílusú sízés félcső versenyszámában induló Swaney azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy gyakorlatilag nem csinált semmit azontúl, hogy felcsúszott a cső oldalfalaira, egyre és egyre lassabban. Kétségkívül veszélyes sportág ez, nem szabad felesleges kockázatot vállalni. Az óvatos taktika az első körben még be is jött, két bukó versenyzőt sikerült vele megelőznie.

Az Amerikában élő, korábban szkeletonnal, majd freestyle-lal venezuelaiként próbálkozó Swaney a második körben egy fél fordulattal többet tett bele a lejövetelnél, de így is megcsúfolta az akrobatikáról szóló versenyszámot. De ne legyünk telhetetlenek, inkább örüljünk vele, hogy teljesült az álma. Ahogy Eddie, a sas, úgy az ő neve is örökre fennmaradhat. Calgary nevetségesen kicsit ugró síugrója miatt hoztak egy úgy szabályt, hogy harmatgyenge teljesítményekkel ne lehessen világversenyeken rajthoz állni. A szabályt azóta is csak Eddie, a sas szabályként ismerik. Lehet, négy év múlva mi is Swaney-szabályról fogunk beszélni.

Az olimpia második egyszerre sírós és nevetős jelenetét a francia jégtáncpáros hozta össze, a rövidprogramban Gabriella Papadakis ruhája szakadt el. A jégtáncos kilátszó mellel csinálta végig a kűrt, ami után sírva fakadt.

Hétfőn csak három számban avattak bajnokot, de mégis négy aranyérmet osztottak ki. Kettes bobban a kanadai Justin Kripps, Alexander Kopacz és a német Fracesco Friedrich, Thorsten Margis négy futamot összesítve ment századra ugyanannyit.

A nap egyébként a német-norvég aranyérem-háborúról szólt, az elmúlt héten mindkét ország 9-9 aranyat gyűjtött, és mindkét országnak nyerő számai jöttek. A norvégok az 500 méteres gyorskorcsolyával rövid ideig előnybe kerültek, Havard Lorentzen olimpiai csúccsal szerezte meg az első helyet. Volt rajta egy kis nyomás, mert egy előtte futó koreai állította be a korábbi rekordot. A gyorskorcsolya után jöttek a bobosok, és 10-10 volt az állás.

A hétfői utolsó szám, a síugrás csapatversenye pedig még plasztikusabbá tette a meccset. A legjobb formában a német és a norvég válogatott volt már az olimpia előtt is, és pár ugrás után Phjongcshangban is kiderült, közülük kerül ki a győztes. Norvégia volt kiegyensúlyozottabb, minden ugrójuk extrát hozott, elég nagy fölénnyel szerezte meg a győzelmet. Utolsó ugrójuk, a Repülő Bajuszként is emlegetett Robert Johansson végre aranyérmes lett. Kimagasló volt a teljesítménye, mindhárom síugró versenyszámban dobogóra állt, korábban két bronzot szerzett.

Más fontos most nem jut eszembe, úgyhogy beszéljünk az időjárásról. Péntekre újra viharos szelet várnak Phjongcshangba, így most nem halasztanak, hanem előrehoznak síversenyt. A női kombináció került előrébb egy nappal. Emiatt a korábban öt aranyérem megszerzését sem lehetetlennek tartó Mikaela Shiffrin gyorsan lemondta a szerdai lesiklást. Az amerikai klasszis pihen és inkább a kombinációra koncentrál. Barátja ebben már nem segíthet neki, mert a francia Mathieu Faivre-t hazazavarták az olimpiáról csapattársait sértő nyilatkozata miatt. Nemcsak ő csomagol az olimpia vége előtt. Több síző jelezte, kihagyja a csapatversenyt, mert fontosabb a világkupa, ami az olimpia után jön.