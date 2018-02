Swaney szerette volna, ha felfigyelnek a freestyle síre, ez sikerült

Részben elégedett vagyok, de nagyobb részben nem. Magasabbra akartam ugrani, amikor kevésbé vagyok ideges, akkor ennél jobban is megy. A jövőben szeretnék ezen javítani. Annyiban elégedett vagyok, hogy Magyarországot tudtam képviselni, és bízom benne, hogy Magyarországon felfigyelnek erre a sportágra, és többen kezdenek majd ezzel a szakággal és versenyszámmal, a szabadsízéssel és a félcsővel foglalkozni

– nyilatkozta Swaney Elizabeth a nem túl jól sikerült phjongcshangi gyakorlatai után a síszövetség honlapján.

Az amerikaiból lett magyart a Reuters is megszólaltatta, nekik is azt mondta, hogy csalódott, amiért nem jutott be a döntőbe a selejtezőből, hiszen évek óta keményen dolgozott ezért a célért. „Minden forduló után igyekeztem magasabbra jutni a félcsőben, és még több fordulatot belerakni” – értékelt a 33 éves Swaney, aki egyébként csak 25 évesen kezdett síelni.

A bennem kételkedők csak arra ösztönöznek, hogy még jobb legyek. Keményen dolgoztam, hogy itt legyek az olimpián, csak 24 ember jutott el ide a világon. Ez a motivációm

– zárta.

Ellenfelei is véleményt mondtak Swaney-ről, a selejtezőt megnyerő kanadai Cassie Sharpe szerint aki keményen dolgozik, annak ugyanannyi joga van ott lenni az olimpián, mint bárki másnak, míg a második helyen záró francia Marie Martinod azt mondta, hogy nagyon nyitott személyiség, ahogy az olimpiai is, szerinte minden belefér egy ilyen versenyen.

