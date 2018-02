Tényleg doppingolt az orosz curlinges

A B-teszten is kimutatták a meldonium nyomait Alekszandr Kruselnyickij mintájában – írta a Sovport.ru. Ha a hírt hivatalosan is megerősítik, akkor a tavaly óta tiltólistán lévő doppingszer miatt bukhatja bronzérmét a Kruselnyickij-Brizgalova curling vegyespáros. Kruselnyickij már elhagyta Phjongcshangot.

Az Insidethagames.biz úgy tudja, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) már megerősítette, hogy a B-teszt valóban pozitív lett.

Fotó: Cathal Mcnaughton Alekszandr Kruselnyickij

Az orosz csapat Reutersnek nyilatkozó tagjai szerint Kruselnyickij ártatlan, a tesztjébe hiba csúszhatott.

Jégsakkban nem kell dopping?

Ez ostobaság lenne és Kruselnyickij nem ostoba – mondta a orosz női curlingesek edzője. Szergej Belanov szerint – több curlingeshez hasonlóan – értelmetlen dolog doppingolni a „téli olimpia sakkjának” is tartott sportágban, ahol a biztos kéz és a koncentráció, a taktika fontosabb, mint a fizikai erőnlét. Ezzel a megállapítással azért vitatkoznánk, fizikailag sem olyan könnyű ez a sport, és nem csak a söprés miatt.

Az orosz versenyző doppingügye azért is nyomasztó, mert Oroszország épp az állami szinten megszervezett doppingolás miatt nem vehet részt teljes jogú tagként a phjongcshangi olimpián. Az orosz sportolók saját nemzeti színeik nélkül, Oroszország Olimpiai Versenyzői (OAR) felségjelzés alatt indulhattak. Több olyan éremesélyes sportoló is volt, akik ugyan hivatalosan tisztázták magukat a doppingvádak alól, ám kicsúsztak a nevezési határidőből, így az OAR tagjaiként sem indulhattak.

Meg is látszik az oroszok eredményein: a Szovjetunió széthullása után, az elmúlt hat olimpián 45 aranyéremig, 34 ezüstig és 34 bronzig jutott Oroszország ezúttal akár az első 20-ból is kicsúszhat: aranyérmük egyelőre nincs, 3 ezüstjük és 8 bronzuk van, Kruselnyickijékével együtt. (Az érem egyébként többszörösen történelmi volt, vagy lett volna, ez volt ugyanis az első dobogós olimpiai helyezése orosz curlingesnek, ráadásul vegyespárost Phjongcshang előtt soha nem rendeztek olimpián.)

Korábban a Szovjetunióval, és a 2010-es vancouveri 11. hely kivételével Oroszországgal sem fordult elő, hogy ne kerültek volna be a legjobb tízbe az olimpiai éremtáblázaton. Az pedig végképp nem, hogy aranyérem nélkül maradtak volna, bár sífutásban még nyerhetnek Phjongcshangban is. Műkorcsolyában az Európa-bajnok Alina Zagitova vagy a kétszeres világbajnok Jevgenyija Medvegyeva is hozhat még aranyat. Zagitovának egyébként vasárnapi hivatalos edzését öt perccel a kezdés után meg kellett szakítania, mert a WADA ellenőrei doppingvizsgálatra szólították.