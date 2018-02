Az lehet, hogy síppal fut a szájában az olimpián?

A phjongcshangi az utóbbi húsz év leghidegebb téli olimpiája. Kemény fagyokkal, mínusz tíz fokos hőmérséklettel kezdődött, és a hidegérzetet csak fokozta a viharos szél. A hideget egy téli sportot űzőnek is lehetetlen megszoknia, arról nem beszélve, hogy a teljesítményt is rontja. Éppen ezért minden lehetséges trükkel próbálják megőrizni a meleget.

Fagyási sérülést senki sem akar összeszedni, ezért a leglátványosabbak az arcokon látható ragasztások, több alpesi síelő és biatlonos rak tapaszokat az orrára és arccsontjára, de még ennél is egyszerűbb módszer, hogy a fedetlen bőrfelületeket vazelinnel kenik be. Az ok egyszerű, a bőr szigetelése miatt kevesebb az izzadás és a hőleadás. Persze ilyen kis felületeken ez nem jelentős, de mentálisan is könnyebb lehet így elviselni a hideget.

Sokkal többet ér, ha nagyobb testfelületeken, a törzsön, a fejen, vagy a végtagokon mentik meg valahogy a hőt. A kanadai alpesisí-válogatott elemek által fűtött nadrágokat használ éppen ezért, de ilyet visel az óriás-műlesiklás címvédője, Ted Ligety is. Az amerikai válogatottnak pedig a dzsekije is hasonló módon fűtött, írta a New York Times.

A legfurcsább melegítő eszköz azonban az a sípszerű dolog, amit néhány biatlonista és sífutó visz a szájában menet közben. A hideg levegő a belégzés közben eleve felmelegedik, de erre már előzetesen is rá lehet segíteni a légzéses hőcserélővel. A sportoló az eszközön át szívja és fújja be a levegőt, így igazából maga a légzés fűti fel, a benne maradó hő segít sokat a később beszívott levegő előmelegítésén. Az már mellékes, hogy a kilégzett levegő párája lecsapódva kisebb jégcsapokat formálhat.

A versenyek közben többnyire elég sok hőt termel a sportolók szervezete ahhoz, hogy ne fagyjanak át, de előtte és a többfutamos versenyek közötti holtidőben muszáj melegen tartani a testüket. Legegyszerűbb melegen öltözni, de ehhez is jöhet néhány trükk. A norvégok fűtött zokni és gyapjú alsó viselésével próbálják átvészelni, de belülről is fűtik magukat, a csapat orvosa szerint leginkább forró csokival.

Ez utóbbi valójában nem sokat segít, a NYT-nak nyilatkozó szakértő, Mike Typton szerint a pohárnyi meleg italok nem igazán emelnek a testhőn, de egy kis önbecsapásra megfelelőek.

Ha érdekli, hogy az NFL-ben mivel védekeznek a hasonló hideg ellen, itt megtudhatja.