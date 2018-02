Szlovénia és Finnország a vert mezőnyben

Rövidpályás gyorskorcsolya: Ilyen nincs

Magyarország megszerezte első aranyérmét a téli olimpiák történetében. Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor három körrel a vége előtt egy nagyszerű váltással, remek taktikával vette át a vezetést, és győzött a kínai és a kanadai váltó előtt 5 ezer méteren.

Magyarország nemcsak hogy nem nyert, de még csak soha nem is indult ezen a távon. A szám történetében eddig háromszor Kanada, kétszer Dél-Korea, egyszer-egyszer Olaszország és Oroszország nyert. Ami ennél is érdekesebb, az aranyérmünkkel per pillanat megelőzünk olyan tradicionális, téli sportágakban erős országokat, mint Szlovénia vagy Finnország. Hogy az egyelőre aranyérem nélküli, kiherélt orosz csapatról ne is beszéljünk. (Csak semlegesként, olimpiai zászló alatt indulhattak a bizonyítottan tiszta versenyzőik.)

Ne felejtsük: a szintén világhírű téli olimpikonunk, Elizabeth Swaney is gratulált a fiúknak.

500 méteren Liu Shaolin Sándor 5., Liu Shaoang 19. lett. Mellesleg a 2016-os szöuli vébén előbbi aranyérmes, utóbbi bronzérmes lett, de kit érdekel ez már a váltó aranyérme után? Itt a kínai Vu Ta-csing nyert két koreai előtt.

Keszler Andrea a negyeddöntőben búcsúzott ezer méteren.

Ezzel véget értek a versenyek gyorskorcsolyában. Korea tarolt 3 aranyéremmel, egy bronzzal és két ezüsttel. A sportág éremtábláján a nyolc, érmet szerzett országból Magyarország a hatodik helyen végzett, megelőzve az USA-t és az orosz csapatot.

Alpesi sí: Ahol a 30. hely is boldogság

A férfi műlesiklást a svéd Andre Myhrer nyerte, a magyar Kékesi Márton a 30. helyen végzett, ami nem kis siker azok után, hogy az előző két olimpián kiestek a magyar versenyzők, 2006-ban pedig Marosi Attila a 43. lett. Ennél jobb eredményt magyar versenyző utoljára 1994-ben ért el, Bónis Attila akkor 22. lett.

Marosi a futam után rendkívül boldog volt, és azt mondta, szeretne idén világkupafutamon is versenyezni.

Női kombinációban a svájci Michelle Gisiné lett az aranyérem, nővére négy éve Szocsiban nyert.

Férfi félcső: Wise, ki más?

Hétfő óta mi magyarok kicsit félcsőszakértők is vagyunk, ezért nem baj, ha tudjuk: a férfiaknál az amerikai David Wise lett az aranyérmes. A második egy honfitársa lett, a harmadik helyre pedig a mindössze 16 éves, 91 napos új-zélandi Nico Porteous ért oda. Volt egy első látásra ijesztő baleset is, szerencsére nem lett nagyobb baj.

Mi volt még?

Női jégkorongban egy fantasztikus sorozatot szakított meg az USA válogatottja. Zsinórban négy kanadai olimpiai győzelem után szétlövésben az USA nyert 3-2. Érdekes, hogy a szakág első téli olimpiai aranyérmét is az USA szerezte 1998-ban.

Férfi curlingben svéd-amerikai döntő lesz, a két elődöntő eredménye: Svédország-Svájc 9-3, USA-Kanada 5-3. A két tavalyi döntős, Kanada és Nagy-Britannia a négy közé sem került.

Hódeszka, női big air: az osztrák Anna Gasser győzött a téli olimpián most bemutatkozó versenyszámban.

Északi összetett, csapat: papírformagyőzelmet aratott Németország Norvégia és Ausztria előtt.

Sílövészet, 4x6 km női váltó: Fehéroroszország nyert, Svédország a második, Franciaország a harmadik.

Borítókép: a győztes magyar korcsolyaváltó. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI.