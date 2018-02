Túlpörögtek a favoritok, csak drámával lehetett síaranyat nyerni

Világkupát már nyert abban a csarnokban a férfi koriváltó, most végig kell menni. 38 éve várt érem jöhet össze.

A téli olimpia tizenharmadik napján az alpesi sí két utolsó egyéni számát rendezték, a férfi szlalomot és a női kombinációt. A szlalomban kiesett a két legjobb síző, kombinációban pedig Lindsey Vonn sokadik drámája jött, nem csak az aranyról maradt le, de be sem tudta fejezni élete utolsó olimpiai versenyét.

A szlalom egyértelmű favoritja a szezonban hat világkupafutamot nyerő Marcel Hirscher volt, aki harmadik olimpiai bajnoki címére készült Phjongcshangban. Az osztrák azonban már az első futamban elszállt, nem tudta uralni a léceit a jeges havon, még a pálya közepén sem járt, amikor kiesett. A pályatűzéssel és a hóval a mezőny nagy részének meggyűlt a baja, a 108 indulóból csak 51 ért célba az első futamon. A kiesők között volt a magyar Samsal Dalibor is.

Hirscher mist een poort en ziet zijn kansen op een derde goud verdampen #PyeongChang2018 #Olympics #OS2018p pic.twitter.com/zjQXnJhyDC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2018

Hirscher kiszállásával megnyitotta az utat a norvég Henrik Kristoffersen előtt, aki szinte mindig mögötte végzett a világkupákon. Kristoffersen meg is nyerte az első futamot 21 század előnye volt André Myrherrel szemben, aki már nyolc éve is dobogós volt.

A második futam már nem szórta meg annyira mezőnyt, kevés kieső volt, de igazán erős menetet senki sem tudott előhúzni. Sokáig a horvát Elias Kolega volt a leggyorsabb a második futamban, majd a svácji Loic Meillard állt az élre. Az ő idején faragott két századot a kilencedik helyről startoló Ramon Zenhaeusern. A svájci után induló, papíron erősebb sízők nem tudtak ilyen menetet, egyre jobb helyezés nézett ki neki. Myrher nem tudott tökéletesen lejönni, egyre fogyott 73 százados előnye, de végül 34 századdal az élen maradt. Az utolsóként induló Kristoffersennek nem kellett nagyon kockázatos menetet vállalnia, a norvég mégsem bírta el a terhet, már a pálya tetején hibázott, kiesett a versenyből.

Nei, nei, nei. Kristoffersen kjører ut i den andre omgangen. Dermed blir det svensk OL-gull i slalåm. #esnOL pic.twitter.com/s4y7mUqP2o — Eurosport Norge (@EurosportNorge) February 22, 2018

A női kombináció is hasonlóan dőlt el. A szám favoritja a lesiklásban és szlalomban is erős Mikaela Shiffrin volt, de már az első futamban nehéz helyzetbe került. Az olimpiától búcsúzó Lindsey Vonn erős menettel nyerte a lesiklást, két másodperccel került Shiffrin elé, és a nála gyengébb szlalomosok előtt is volt héttizedes előnye. Vonn így esélyt kapott arra, hogy egy olyan számban nyerjen aranyat, amiben ő sem várt nagy eredmény.

¡SORPRESÓN! 😱 @MarcelHirscher se queda FUERA ❌ a las primeras de cambio y no podrá conseguir el triple oro en #PyeongChang2018



Lo viviste en https://t.co/fLW7LTPBrj #WinterIsGaming pic.twitter.com/6mV3iqEQZQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 22, 2018

Szlalomban a szlovák Petra Vlhova és a svájci Wendy Holdener menetei voltak erősek. Utóbbi az élre is állt, de még kilenc síző indult utána. Shiffrin tudta először megelőzni, de amerikai nem tudott elég előnyt összeszedni, a lesiklásban második Michelle Gisin leelőzte. Vonn-nak így már a svájcit kellett figyelni, nem két másodperc előnnyel indult, hanem csak 77 századdal. A szlalomra nem igazán készülő Vonn-nak élete futamát kellett volna hoznia az aranyhoz. Az amerikai elég bátran kezdett, de sebessége és a technikája nem volt összhangban, elfogyott az előnye, majd ki is esett, nem tudott végigmenni a pályán. Utolsó olimpiájáról így bronzéremmel távozott.

Férfi szlalom:

1. Andre Myhrer (Svédország) 1:38.99 perc (1 futam: 47.93 másodperc/2. futam: 51.06)

2. Ramon Zenhausern (Svájc) 1:39.33 (48.66/50.67)

3. Michael Matt (Ausztria) 1:39.66 (49.00/ 50.66)

Női kombináció:

1. Michelle Gisin (Svájc) 2:20.90 perc (lesiklás: 1:40.1 perc/műlesiklás: 40.76)

2. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 2:21.87 (1:41.35/40.52)

3. Wendy Holdener (Svájc) 2:22.34 (1:42.11/40.23)