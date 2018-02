Leégett Kanada, nincs hokiaranya

Amit a téli olimpia előtt kevesen hittek volna, az bekövetkezett, méghozzá már a férfi hokitorna elődöntőinek napján: eldőlt, hogy Kanada hokisai aranyérem nélkül mennek haza. Már az sem kis dolog volt, hogy a női döntőben az USA – igaz, gigászi csatában, a hatodik szétlövésben – lenyomta Kanadát, de a bombameglepetés pénteken jött.

A német-kanadai elődöntőt 4-3-ra a németek nyerték, így ők játszhatnak az olimpiai aranyért a másik elődöntőben a cseheket 3-0-val kiejtő oroszokkal, akik ugyebár a korábbi doppingbotrány miatt nem Oroszország, hanem Olimpikonok Oroszországból csapatnéven szerepelnek a játékokon. Németország még sosem volt olimpiai döntős – 1932-ből van egy bronzérmük, négy éve ki se jutottak –, vagyis már az elődöntős győzelmével sporttörténelmet írt, míg a kilencszeres bajnok és címvédő Kanada 2006 után nincs a döntőben (de az akkori, minden idők legrosszabb eredményét jelentő 7. helynél azért jobban szerepelt).

Az oroszoknak nemcsak a hokisok olimpiai döntőbe jutása miatt lehet jókedvük (legutóbb 1998-ban voltak döntősök, 2002 óta dobogón se álltak), hanem azért is, mert az olimpia utolsó előtti-előtti napján megszerezték első aranyukat. A siker a 15 éves műkorcsolyázó, Alina Zagitova nevéhez fűződik, aki tét nélkül érkezett Phjongcsangba, a sikert Jevgenyija Medvegyevától várták. Zagitováról írt portrénkat itt olvashatja >>>

Az orosz örömbe azonban üröm is vegyült, ahogy mondani szokás. A második orosz doppingeset is napvilágot látott: a női bobkettes mezőnyben 12.-ként célba ért Nadezsgya Szergejeva bukott meg.

Kanadának viszont nagyon nem volt jó napja: címvédő curlingesei nemcsak döntőbe nem jutottak, hanem Svájccal szemben a bronzmeccset is elvesztették. Ráadásul a nap bukása is egy kanadai sportolóé, és az is igencsak fájdalmas volt, szó szerint. A női síkrossz egyik korai futamában bukott India Sherret, aki próbálta az első hibáját korrigálni, de ezzel csinált csak igazán nagy bajt, ahogy próbált felegyenesedni, eljutott egy ugratóig, amin viszont már lényegében csak átesnie sikerült, épp neki teljes testtel a következőnek. Hosszabb ápolás után hordágyon vitték le a pályáról (más nála szerencsésebb volt, még estében is továbbjutott). Igaz, ugyanebben a számban viszont az első két helyen is kanadaiak végeztek: Kelsey Serwa győzött Brittany Phelan előtt.

Esésből nekünk is kijutott péntekre. A műkorcsolyázó Tóth Ivett, aki a szabadprogram figyelemfelkeltő AC/DC-je után a kűrben Carmenre táncolt, esett, és így csak 97,21 pontot kapott. A magyar sportoló végül a 23. helyen zárta az olimpiát.

És ami még volt pénteken

Átvette aranyérmét a férfi short track váltó, az érmeket Schmitt Pál adta át.

A norvég curlingesek kérték, hogy az orosz doppingügy miatt nekik járó bronzérmet még Phjongcshangban megkaphassák.

Nagy Konrád a négy évvel ezelőtti 26. hely után most 21. helyen végzett 1000 méteres gyorskorcsolyában. A győztes a holland Kjeld Nius lett.

A biatlonváltót a svédek nyerték a norvégok és a németek előtt.

Norvégia beállította az USA 2010-es téli olimpiai éremrekordját: 37 dobogós helyük van már most, és a hétvégére is maradt még éremesélyük.

Női curlingben a Dél-Korea döntőzik majd a svédekkel.

Éremtáblázat