A koriaranyérmes Knoch Viktor a folytatáson gondolkodik

Knoch Viktor megvárja a montreali világbajnokságot, utána dönt, hogy folytatja-e a versenyzést - írja az NS online.

A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Knoch Viktor összetételű váltó bő egy hét múlva utazik a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-re.

A 28 éves Knoch Viktor elmondta, a világbajnokság után leül a feleségével és megbeszélik, hogyan tovább.

A következő olimpiáig négyszer háromszázhatvanöt nap van, amit végig kell edzeni, és a mi sportágunk fizikálisan és mentálisan is embert próbáló. Még olyan hatalmas siker után is, mint az olimpiai bajnoki arany, nem szabad kidobni a józan észt, a gondolkodást, és felelőtlenül kijelenteni, hogy megyek tovább. Annál azért idősebb vagyok, és intelligensebbnek tartom magam, hogy ilyet tegyek. Az biztos, hogy nálunk a huszonhét-huszonkilenc év a vízválasztó, amikor az emberek vagy azt mondják, hogy elég volt, vagy vállalnak még négy évet. A kanadai Hamelin most hagyja abba, harminchárom évesen. A vb-t szeretnénk lendületből letudni, célunk az, mint minden versenyen, a győzelem.