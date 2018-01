Marihuánával bukott meg a bajnok - Nagano, 1998

Az időjárással sújtott Nagano sikeres, nyugodt olimpiát rendezett, igazán nagy botrányok, csalások és doppingügyek nélkül. Ezekből jutott már a téli olimpiákra és fog jutni a következőkre is.

A téli olimpiák története:

1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014

18. Téli Olimpia Helyszín: Nagano, Japán

Időpont: 1998. február 7-22.

A többi pályázó város: Salt Lake City (USA), Östersund (Svédország), Jaca (Spanyolország), Aosta (Olaszország)

Program: 14 sportág/68 szám

Résztvevők száma: 72 ország, 2180 sportoló (1391 férfi, 789 nő)

Tengerszint f-i magasság: 373 m

Huszonhat év után tért vissza a téli olimpia Ázsiába, egyben ez azt is jelentette, hogy mindössze másodszor rendezték Európán vagy Észak-Amerikán kívül a téli játékokat. Az északi Szapporo után a középső japán fősziget, Honshu adott otthont az eseménynek. Nagano - akárcsak az előző két helyszín - meglepő döntés volt a NOB részéről, a svéd Östersund, akárcsak 94-ről, ezúttal is lemaradt, akárcsak a másik esélyes, Salt Lake City, amely aztán sajátos következtetést vont le a kudarcból. (Konkrétan megvette a 2002-es döntés előtt jó pár NOB-tag szavazatát.)

Ahogy sokszor, az időjárás megint bajt okozott az olimpiának. Előbb nem jött a hó, aztán meg túl sok lett belőle, hozzájött a köd is, mindezt az alpesi versenyek sínylették meg leginkább. A lesiklást, az olimpiák egyik kiemelt számát négyszer kellett elhalasztani, a második héten már az is félő volt, hogy az alpesi versenyeket be tudják-e fejezni a záróünnepség előtt. A bobosoknál a négyesnél csak három futamot tudtak megrendezni a négyből.

A program bővült Lillehammerhez képest, nemcsak új számokkal - női jégkorong -, hanem két új sportággal, a hirtelen berántott snowboarddal és az 1924 után hivatalos számként visszatérő curlinggel. A hokis nők között az amerikaiak meglepetést okozak azzal, hogy legyőzték Kanadát. A négy számmal - női és férfi félcsővel, illetve óriás-műlesiklással - debütáló snowboardban sokkoló, de mégsem váratlan volt a bemutatkozás: a sportág első olimpiai bajnoka, a szlalomot megnyerő Ross Rebgliati győzelme tán két nappal marihuánával megbukott a doppingteszten. A NOB elvette az aranyát, a kanadaiak fellebbeztek, Rebagliati pedig megtarthatta az érmet.

Nagano legnagyobb sztorija mégis inkább maga a hokitorna volt: először vehettek részt a legjobbb profik is az olimpián. Nemcsak a NOB engedte ezt, hanem az NHL is elengedte kéthetes szünetre a jégkorongozókat. Így a leginkább arra számított mindenki, hogy Kanada visszaveszi a Szovjetunió megjelenésekor elveszített trónját, esetleg az USA megakadályozhatja ebben. Mindkét csapat gyorsan kiesett, Csehország mindkettejüket verte és a szintén NHL-es Dominik Hasek vezette csapat a döntőt is megnyerte Oroszország ellen.

Éremtáblázat 1. Németország 12 8 9 2. Norvégia 10 10 5 3. Oroszország 9 6 3 4. Kanada 6 5 4 5. USA 6 3 4

A japán városban zárult le a norvég Björn Dählie nagyszerű karrierje is. A norvég sífutó utolsó olimpiáján szerzett három aranyat és egy ezüstöt, ezzel minden idők legsikeresebb téli sportolója lett: tizenkét olimpiai érem, közte nyolc arany az övé. Hozzá hasonlóan három naganói aranyig jutott az orosz sífutónő, Larissza Lazutyina is. Neki is ezek voltak utolsó olimpiai érmei, de azért, mert négy évvel később, Salt Lake Cityben pozitív doppingtesztje miatt kizárták.

A holland gyorskorcsolyának is nagy olimpiája volt a 98-as: a férfiak öt számból hármat megnyertek (Postma az 1000, Gianni Romme az 5000 és a 10000 métert), a megszerezhető tizenöt éremből kilencet hazavittek; a nőknél Marianne Timmer két számban is győzött (1000, 1500 méter).

Az alpesi sízőknél a német Katja Seizinger megvédte címét a lesiklásban, harmadik olimpiáján szerzett érmet, ez sportágában eddig csak Alberto Tombának sikerült. Az olasz klasszis is ott volt Naganóban, de mindkét számában kiesett, így ért véget olimpiai karrierje.

A japánok megint a sísáncon villogtak A 72-es szapporói olimpia egyik nagy pillanata az volt, amikor a japánok a síugrásban a normálsánc mndhárom érmét megszerezték, Jukio Kaszaja győzelme volt az ország első téli aranya. A téli olimpiákon azóta sem villogtak, két aranyat szereztek 26 év alatt. Naganóban viszont ötöt hoztak össze, megint a síugrók vezetésével: a nagysáncon győztes Kazujosi Funaki társaival a csapatversenyt is megnyerte.

(Az először 2010-ben megjelent cikk szerzője, korábbi munkatársunk Csepregi J. Botond)