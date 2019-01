A doppingellenőrök vergődnek, Putyin röhög a markába

Az orosz doppingbotrány 2015 novemberében robbant ki, amikor a WADA által megbízott vizsgálóbizottság 323 oldalas jelentésében tárta fel, hogy Oroszországban szisztematikusan folyt a doppingolás, nem egyszer állami szereplők tudtával vagy támogatásával. A korrupció is áthatotta a rendszert, mintákat hamisítottak meg, tüntettek el.

Már ekkor is büntetéssel fenyegették az oroszokat, de csak nem sokkal a riói olimpia előtt, 2016 júliusában kaptak igazi gyomrost. Ekkor jelent meg Richard McLaren jelentése, ami újabb részleteket tárt fel a doppingpraktikákról, amelyekben az orosz titkosszolgálat is részt vett. Ezután az akkori WADA-elnök, Craig Reedie az oroszok kitiltását kérte a NOB-tól. Ez nem valósult meg, de orosz sportolók csak szigorú feltételekkel mehettek Rióba.

A büntetések ellenére az előírt és elvárt reformok nem igen akartak elindulni, emiatt is folyamatosan kritizálták őket, majd 2017 végén még egyszer megbüntették Oroszországot, mert egyre több, a szocsi téli olimpián érmet szerző sportolójáról derült ki, hogy doppingolt. A NOB döntése nyomán az oroszok így Phjongcshangban nem saját zászlajuk alatt versenyeztek, hanem semlegesként indultak. Vlagyimir Putyin ekkor nyilatkozta, hogy a háttérben politikai játszma zajlik, a Nyugat az ő megbuktatására törekszik (tavasszal volt elnökválasztás), erre használják fel a doppingügyeket is.

Putyin később maga is elismerte, hogy voltak zavarok a doppingellenes munkában, de ezeket megoldják, ugyanakkor inkább csak szavak szintjén voltak együttműködőek, az Oroszországba érkező doppingszakemberek munkáját csak hátráltatták. Történtek azért előrelépések, így 2018 szeptemberében feloldották az orosz sportolók eltiltását, igaz, ezt a döntést sokan értetlenkedve fogadták.

Az Orosz Doppingellenes Ügynökség (Ruszada) felfüggesztését viszont csak akkor szüntette volna meg a WADA, ha munkatársait beengedik a moszkvai laborba, ahol hozzáférést kértek az adatbázisokhoz és a mintákhoz. December 17-én ötfős küldöttség ment Moszkvába, de egyetlen használható adatot sem kapott. Az oroszok azzal érveltek, hogy a WADA adatgyűjtő eszköze a helyi törvények szerint nem engedélyezett.

Az oroszok egyetlen ok miatt nem engedhetik adatokhoz jutni a WADA-t:

a hűtőkamrákban és a fájlokban még több pozitív doppingminta sorakozhat.

Még egy nagy botrány sem Putyinnak, sem a birodalmi célokat szolgáló sportnak nem jönne jól.

Érdekes, hogy Oroszországon belül sem egyértelmű a helyzet megítélése. A Ruszada vezetője, Jurij Ganusz pár napja videóüzenetben fordult Putyinhoz, hogy engedjék be a WADA-t a laborba, mert katasztrofális következményei lesznek, ha ez nem történik meg. Ganusz szerint valakik meg akarják akadályozni a vizsgálatot. A valakiket leginkább az orosz kormány körében érdemes keresni, ha megnézzük a további nyilatkozatokat. Mert például az orosz sportminiszter, Pavel Kolobkov arról beszélt, hogy a legnagyobb egyetértésben dolgoznak együtt a WADA-val. Míg Putyin szóvivője szerint a Ruszada és a sportminisztérium is tartja az előírt időpontokat.

A nagy kérdés most az, hogy ki ment el a falig. A WADA és a NOB eddig nem tudott túl nagy erőt demonstrálni, az oroszokat sosem tiltották el teljesen, sportolóik engedményekkel részt vehettek a világversenyeken. Nyilván fájó pont, hogy nem használhatják ezeken a nemzeti jelképeiket, de azért a sikereket ugyanúgy meg tudják ünnepelni. A NOB-nak sem igazán érdeke, hogy eltávolodjon az oroszoktól, mégiscsak potenciális olimpiarendező országról beszélünk, és ilyen nem túl sok van mostanában. Thomas Bach újévi beszédében is megjegyezte, hogy Oroszországot épp eléggé megbüntették. Ezek után nem valószínű, hogy felmerül kitiltásuk a 2020-as olimpiáról.

A BBC-nek néhány WADA-tisztviselő névtelenül azt mondta, nincs mit tenni, meg kell alkudni, a legvalószínűbb, hogy újabb haladékot kap Oroszország. A doppingellenes szervezet minden bizonnyal csak annyit tud tenni, hogy január 14-én megfeleltetőségi bizottsági ülésén újra felfüggesztést javasol, de végső döntést csak az ügyvezető testület hozhat.

Ororországnak van még egy esélye, a WADA ellenőrei január 9-én újra megpróbálnak bemenni a moszkvai laborba, hogy adatokhoz jussnak. Elvileg megegyeztek már az adatgyűjtés módszerében és eszközeiről is az orosz hatóságokkal, így ez nem lehet akadály. Persze mindeközben az is felmerült, hogy az időhúzás pont arra is elég lehetett, hogy manipulálják a laborban található adatokat.

A WADA egyik leghangosabb kritikusa a Lance Armstrongot is lebuktató Travis Tygart. Az USADA vezetője szerint a WADA az oroszok játékszerévé vált, titkos alkut köthetett velük, amikor szeptemberben megszüntette az eltiltást.

„A helyzet totális vicc, zavarba ejtő a WADA-nak és a globális doppingellenes rendszernek is."

Tygart szerint az egyetlen elfogadható lépés az lett volna a WADA-tól, ha azonnal nem megfelelő státuszúnak jelöli Oroszországot, sportolóit szankcionálja, a nemzetközi versenyektől eltiltja. Az új-zélandi doppingellenes szervezet, a Drug Free Sport szerint is lejárt a tárgyalások és a kompromisszumok ideje, itt az ideje keménynek lenni.

Ha a keménykedés úgy megy, mint eddig, az oroszok még elég sok érmet nyerhetnek.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin pózol orosz sportolókkal az olimpia öt karika alatt, Szocsiban 2014. február 24-én. Fotó: Mikhail Klimentyev / AFP)