Trump a magasba ugorva örült az utolsó másodperces fekete golyónak

Az előző hétvégén még Ronnie O'Sullivan ellen az egyik legrangosabb tornát, a londoni Masterst megnyerő Judd Trump a magasba ugorva örült egy utolsó másodperces győzelemnek, a 2015-ös világbajnok Stuart Bingham pedig 137-es bréket is lökött a IV. Magyar Snooker Gálán, amit a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztek meg szombaton.

A délutáni és az esti szakaszban is megtelt a csarnok, a nézők pedig a korábbi gálákhoz hasonlóan most is együtt izgultak nehéz lökéseknél a játékosokkal, értékelték a hosszú pirosakat, a lyuk szájából kitáncoló golyókat csalódott moraj fogadta, de egy-egy jó bontást és pozicionálást is megtapsoltak.

A korábbi gálákhoz képest most lépett egy szintet a gála, hiszen nem két, hanem négy ismert, a tévéközvetítésekben is látható játékos jött Budapestre. Trump és Bingham mellett a szintén top 16-os belga Luca Brecelnek, és a brit Jack Lisowskinak is több látványos lökése volt. Magyar játékosok most nem léptek asztalhoz, de ezúttal sem maradt ki a magyar vonatkozás, mert a két játékvezető Almási Gergő és Palásti Péter volt.

A délutáni és az esti program elején is először shoot outban csaptak össze a játékosok, aminél egy frame legfeljebb 10 perc, és visszaszámláló vette elejét a hosszú gondolkodásnak két lökés között. Ezt a részt a játékosok sem vették véresen komolyan, habár este itt lökött Bingham 137-es bréket. Délután a 2015-ös világbajnok mosolyogva állt be az asztalhoz siető Brecel elé, egy pirosa nevetés közepette kiesett az asztalról, a fehér meg be a lyukba.

Délután Brecel és Trump nyerték az első meccseket, így ők mérkőztek a döntőben. Itt Trump dugta el egyszer a fehéret a zsebébe egy kihagyott lökés után, a belga pedig egy falról is lökött be golyót. Egy hagyományos sznúkerversenyen ilyen nem történhetne meg, de mivel itt időre is ment a küzdelem, ezért Trump a karjait a magasba emelve ugrott fel, miután egy másodperccel a vége előtt sikerült belöknie az utolsó feketét, amivel pont beelőzte Brecelt.

Ezután még mindig a könnyedebb műfajoknál maradva a színeseket kellett minél gyorsabban letakarítaniuk a játékosoknak, megfejelve azzal, hogy még a helyüket is megcserélték az asztalon. „Run, run!" – kiáltották be a nézőtérről. Binghamet viszont hiába biztatták, neki sem délután, sem este nem sikerült három-három próbálkozásból végiglöknie a golyókat. Trump viszont délután is a legjobb volt, este pedig még javított is, 42,01 másodperc lett a győztes ideje.

A komoly meccseken Brecel Lisowskival, Trump pedig Binghammel játszott. „Nem is látja innen" – hangzott el a találgató suttogás, de aztán mégis betalált a délután néhány parádés lökést, köztük egy falról elrakott feketét is bemutató Lisowski. Nevetés fogadta, amikor Brecel bólogatva teátrálisan felállt, miután ellenfele nehéz helyzetbe terelte magát. A délutáni etapot végül Lisowski nyerte, Brecel nagy brékje pedig 80-nál elakadt. Este viszont már 120-as és 103-as bréket is lökött a belga, akkor ő volt a jobb.

Végül jöttek Trumpék, akiknél délután a bréképítések legtöbbször megakadtak, de az oda-vissza játékkal így is izgalmas frame-ek jöttek. Az egyébként balkezes Trump többször is lökött jobb kézzel, ha a pozíció úgy kívánta, az első frame-et pedig a legutolsó feketével sikerült megnyernie, pedig Binghamnek is volt esélye. A következő végén viszont már Bingham kapott óriási tapsot, amikor sikerült két falról belöknie az utolsó feketét, és ezzel 65-62-re beelőzte Trumpot.

Amíg pedig Trump kiszaladt a mosdóba, addig Bingham beállt a játékvezető helyett felrakni a golyókat, és a dákókat is csereberélve várta vissza ellenfelét. A legvégére aztán délután is jutott egy százas brék: Trump mindent megtett, 99-nél kifejezetten nehéz helyzetből lökte be a kéket, végül pedig 110-zel zárt. Akkor 2-2-es döntetlen lett a meccsük eredménye, este Bingham győzött 3-2-re, utolsóként egy 105-ös brékkel, míg Trumpnak volt egy 120-asa is.

